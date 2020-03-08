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盘点娱乐圈八大女星的樱花粉妆容，看看谁最美艳？

(2020-03-08 09:02:50)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

又是一年樱花季，樱花的颜色给人一种青春有活力的感觉。不少女生都会有这种感觉，小的时候一直在扮酷装成熟，喜欢黑白灰，而年龄越大就越喜欢粉色，衣服和妆容的颜色都选择比较嫩的颜色，这样显得自己比较年轻。樱花粉妆容也是这个季节最流行的妆容之一，下面我们就来盘点娱乐圈八大女星的樱花粉妆容，看看谁最美艳？

盘点娱乐圈八大女星的樱花粉妆容，看看谁最美艳？

1、孟美岐

“山支大哥”从《创造101》中就受到很多人喜爱，她的唱跳实力没得说，长相也非常的耐看。她可盐可甜，酷的时候像大哥，甜的时候像仙女，这个樱花粉的妆容配上她月牙般的眼睛，简直甜到了人的心里。

盘点娱乐圈八大女星的樱花粉妆容，看看谁最美艳？

2、杨幂

杨幂一直都是众多女生的穿搭典范，她的长相也很特别，这张站在樱花树下的照片，让人想到了那句话：“女人都是水做的”。樱花粉的妆容配上碎花裙，站在樱花树下，真的是太浪漫了!

盘点娱乐圈八大女星的樱花粉妆容，看看谁最美艳？

3、Lisa

要说樱花粉妆容，韩国女团BlackPink可不能缺席，她们走到哪里都有很多粉丝，lisa是里面唯一一个泰国成员，大家都说她是人间芭比娃娃，她躺在花丛里，配上樱花粉的口红和腮红，有种日系画报的感觉，可爱又性感。

盘点娱乐圈八大女星的樱花粉妆容，看看谁最美艳？

4、朴彩英

朴彩英也是“粉墨”团的成员，金发是她特有的标志，她的气质很像个公主或者名媛，樱花粉的妆容太适合她了，白皙的皮肤和金色的头发配上粉色口红，温柔且放纵，就像大家对她的形容“野玫瑰”一样。

盘点娱乐圈八大女星的樱花粉妆容，看看谁最美艳？

5、金智秀

金智秀可以说是“粉墨”团的门面了，有人说她的脸就是艺术品，还上了很多次各大杂志的封面，什么妆容都hold住，樱花粉妆容更显她温柔和高级。

盘点娱乐圈八大女星的樱花粉妆容，看看谁最美艳？

6、徐梦洁

火箭少女101中的徐梦洁也是个穿搭小能手，也是那种甜酷的类型，她也非常有时尚感，穿搭和化妆都很少女，最近她在家化的这个樱桃粉的妆，让网友们都喊话：出化妆教程吧！

盘点娱乐圈八大女星的樱花粉妆容，看看谁最美艳？

7、裴秀智

韩国女星裴秀智也一直很受人喜欢，她给人一种很舒服的感觉，她在韩剧中简约风的穿搭也让很多女生纷纷模仿。这个樱花粉的妆容真的很适合她，眉宇之间有着淡淡的温柔，隔着照片仿佛都能闻到花香。

盘点娱乐圈八大女星的樱花粉妆容，看看谁最美艳？

8、金泫雅

前一阵子，女生们都在追求“泫雅风”，彩色的发夹和发圈，颜色鲜艳花朵图案，这似乎就是“泫雅风”，而这一切都来自韩国女星泫雅，泫雅一直走在时尚的前端，樱花粉的妆容配上粉色裙子，俏皮中带着一些性感，这样的妆容真的很适合春天啊！


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