近日，22岁的华为千金姚安娜在社交平台上晒出自己的一组美照，并配方“March issue”（三月发行）。而照片中的她登上时尚杂志封面，打扮精致又不失时尚，俨然像一个从城堡里走出来的小公主，名媛范十足，也太美了吧。

说起姚安娜，她可是华为千金，爸爸是任正非，姐姐是孟晚舟，98年出生的姚安娜算起来也就22岁，但是整个人看起来气质十足。据说姚安娜就读于美国的哈佛大学，学的专业是电脑工程和统计数据，相必以后也是要为华为做贡献的。从她的社交软件也能看出，姚安娜生活过得非常精致，也参加了很多名媛聚会，从头到脚都透露着一种“富家千金”的感觉，着实让人羡慕！

想必很多人会奇怪，姚安娜姓姚，孟晚舟姓孟，而任正非姓任，这一家人是怎么回事呢？其实任正非的第一任妻子姓孟，而他当时还是一个上门女婿，所以一对儿女都姓孟，而姚安娜是他与第二任夫人姚凌所生的，两个人离婚后姚安娜也就跟着妈妈姓了。

据说当年当年赌王四姨太梁安琪，还十分中意姚安娜成为自己的儿媳妇。只不过姚安娜没看上赌王家，最后也就不了了之了。也有人觉得姚安娜口气大，不过华为公司的估值现在已经超过10000亿了！作为任正非的二女儿，姚安娜是有底气这么做的。

虽然跟何猷君不来电，但是姚安娜跟何猷君的妹妹何超盈倒成了好朋友。何超盈还推荐她参加了“世界十大奢华晚会之一”的巴黎名媛舞会的红毯。要知道这个可是一个门槛奇高的舞会。除了意大利、比利时等欧洲传统皇室贵族成员可以参加外，只邀请名门贵族、富豪明星的后代，而且还必须兼备出色的教育背景、高尚的品格修养、心系世界的公益精神，年龄基本都在17-21岁之间。并且每年名额只有20个左右，不是砸钱就能去的。所以也可以看出姚安娜到底有多优秀。