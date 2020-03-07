加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,391,015
  • 关注人气：209,214
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点结婚后才走红的八大明星，看看谁过得最幸福？

(2020-03-07 14:08:26)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

现在想要在娱乐圈争得一席之地是很难的，年龄要小实力要强，还不能有黑料，所以明星也很难！谈恋爱和结婚似乎成了娱乐圈明星的禁忌，不管是哪一个，都会引来轩然大波，掉粉很是严重。所以很多公司在对艺人恋情方面控制很严格。最近吴尊和他的妻子将要上一档综艺，让观众们惊讶的是，吴尊和他的妻子在吴尊出道之前就结婚了！很多网友都表示原来自己粉了个有妇之夫！

盘点结婚后才走红的八大明星，看看谁过得最幸福？

吴尊是出道前就结婚，但还有很多结婚后才火起来的明星。下面为大家盘点结婚后才走红的八大明星，看看谁过得最幸福？

盘点结婚后才走红的八大明星，看看谁过得最幸福？

1、杨颖

不得不说杨颖，在和黄晓明结婚前其实并没有很多人知道她，她也只是个模特。但是在结婚后片约和综艺都不断，因此婚后的杨颖开始大火！

盘点结婚后才走红的八大明星，看看谁过得最幸福？

2、孙怡

孙怡的长相在娱乐圈算不上很优等，但是自从她和董子健在综艺上相识相恋并结婚后，孙怡的名气也越来越大。每次她和董子健的互动都很有爱。

盘点结婚后才走红的八大明星，看看谁过得最幸福？

3、昆凌

昆凌嫁给周杰伦的时候才22岁，正是她的大好年华，一切都刚刚开始。但是她选择了结婚，非但没有对自己的发展有什么负面影响，反而带来了很多商约。

盘点结婚后才走红的八大明星，看看谁过得最幸福？

4、张伦硕

张伦硕本来是个平面模特，在参加综艺之后和钟丽缇擦出了火花，之后二人结婚。婚后张伦硕和钟丽缇也有一同参加过节目，可以说和钟丽缇结婚后，张伦硕火了起来。

盘点结婚后才走红的八大明星，看看谁过得最幸福？

5、周峻纬

95年出生的周俊伟，在自己十八岁时就有了恋情，刚到法定结婚年龄就登记结婚。结婚后的周峻纬开始在娱乐圈小有名气，参加了很多档的综艺节目。

盘点结婚后才走红的八大明星，看看谁过得最幸福？

6、邓莎

邓莎的作品质量没话说，颜值在线演技也在线，但奈何就是不温不火。婚后的邓莎带着儿子上了当综艺节目，自那以后邓莎反而开始火了起来！

盘点结婚后才走红的八大明星，看看谁过得最幸福？

7、张嘉倪

张嘉倪的作品更也是很多的，而且长相也很美，但是所演的角色和剧都没有给她带太多的热度。15年和买超结婚后，关于张嘉倪的话题越来越多，她也越来越火。

盘点结婚后才走红的八大明星，看看谁过得最幸福？

8、任嘉伦

任嘉伦因为最近的剧火了起来，收获了很多粉丝，但是粉丝们在喜欢上任嘉伦的同时也表示很心痛，因为任嘉伦早就结婚了，而且家庭幸福美满！

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇赵本山的得力助手，美女妻子颜值不输女星，如今57岁成人生赢家
    后一篇 >爸爸是富豪任正非，姐姐是名媛孟晚舟，22岁姚安娜的人生很幸福
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有