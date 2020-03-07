现在想要在娱乐圈争得一席之地是很难的，年龄要小实力要强，还不能有黑料，所以明星也很难！谈恋爱和结婚似乎成了娱乐圈明星的禁忌，不管是哪一个，都会引来轩然大波，掉粉很是严重。所以很多公司在对艺人恋情方面控制很严格。最近吴尊和他的妻子将要上一档综艺，让观众们惊讶的是，吴尊和他的妻子在吴尊出道之前就结婚了！很多网友都表示原来自己粉了个有妇之夫！

吴尊是出道前就结婚，但还有很多结婚后才火起来的明星。下面为大家盘点结婚后才走红的八大明星，看看谁过得最幸福？

1、杨颖

不得不说杨颖，在和黄晓明结婚前其实并没有很多人知道她，她也只是个模特。但是在结婚后片约和综艺都不断，因此婚后的杨颖开始大火！

2、孙怡

孙怡的长相在娱乐圈算不上很优等，但是自从她和董子健在综艺上相识相恋并结婚后，孙怡的名气也越来越大。每次她和董子健的互动都很有爱。

3、昆凌

昆凌嫁给周杰伦的时候才22岁，正是她的大好年华，一切都刚刚开始。但是她选择了结婚，非但没有对自己的发展有什么负面影响，反而带来了很多商约。

4、张伦硕

张伦硕本来是个平面模特，在参加综艺之后和钟丽缇擦出了火花，之后二人结婚。婚后张伦硕和钟丽缇也有一同参加过节目，可以说和钟丽缇结婚后，张伦硕火了起来。

5、周峻纬

95年出生的周俊伟，在自己十八岁时就有了恋情，刚到法定结婚年龄就登记结婚。结婚后的周峻纬开始在娱乐圈小有名气，参加了很多档的综艺节目。

6、邓莎

邓莎的作品质量没话说，颜值在线演技也在线，但奈何就是不温不火。婚后的邓莎带着儿子上了当综艺节目，自那以后邓莎反而开始火了起来！

7、张嘉倪

张嘉倪的作品更也是很多的，而且长相也很美，但是所演的角色和剧都没有给她带太多的热度。15年和买超结婚后，关于张嘉倪的话题越来越多，她也越来越火。

8、任嘉伦

任嘉伦因为最近的剧火了起来，收获了很多粉丝，但是粉丝们在喜欢上任嘉伦的同时也表示很心痛，因为任嘉伦早就结婚了，而且家庭幸福美满！