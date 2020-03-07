现在赵本山的《乡村爱情》系列已经播放到了第12季了，而如果你是乡爱粉，就会发现里面有些角色到后期就离开了，虽然说乡爱在更新过程中也应该融入一些新鲜血液，但是对于曾经带给我们欢声笑语的老演员来说，还是要带有祝福。今天就说说乡爱里面很有辨识度的角色，“刘大脑袋”刘流。

在2017年，当所有人都通过微博宣布《乡村爱情10》杀青的时候，我们发现这里面并没有刘流的影子，据赵本山的徒弟田娃说，刘流确实已经离开了赵本山，成立了自己的工作室，自己做项目了，至此，赵本山和刘流两个人算彻底分道扬镳。

其实虽然离开了，但两个人的关系还是非常好的，当时刘流嫁女儿，赵本山还给刘流女儿做了证婚人，并且给新人送上了祝福。

说起刘流与赵本山的相识，还是缘于一场比赛，那时候刘流代表的是黑龙江，赵本山代表的是辽宁，在比赛的过程中，刘流就惊叹于赵本山的演技，在比赛之后就给赵本山留了联系方式，就这么着，两个人聊来聊去，赵本山说，要不你就来我这工作吧，就这么着，刘流就放掉自己的本职相声，进了本山传媒。

刘流是国家一级演员，因为饰演《乡村爱情》里的刘大脑袋一角而被大众熟知。除此之外，刘流还出演过《利箭行动》、《大村官》等电视剧，但是都没有激起水花，观众对他最熟悉的还是刘大脑袋。

刘流也是一名相声演员，多次在相声比赛中获得过奖项。还曾搭档赵本山、宋丹丹登上春晚的舞台上表演节目，虽然身为本山传媒的副总裁，刘流却一直都非常低调。

别看刘流其貌不扬，但是他的妻子却是颜值十分高，而且两个人的感情也一直不错，生有一个女儿叫刘笑歌。而且女儿也遗传到妻子的颜值，长得十分甜美，还嫁给了东北首富的儿子。如今57岁的刘流现在事业有成，而且家庭也幸福美满，可以说是人家赢家了。