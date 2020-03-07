近日，女星郑爽凭借公主造型上了热搜。很多女生心目中都藏着一个公主梦。娱乐圈中多位女星都曾尝试过公主造型，而且都很美。下面我们一起来看看八大女星的公主造型，她们中谁是你心目中的公主呢？

1、郑爽

郑爽在录制综艺节目的时候，cos了冰雪奇缘中的安娜公主。很多网友评论说，郑爽的这个造型很漂亮，端庄又不失甜美。这样的郑爽像是从童话世界中走出来的公主。

2、迪丽热巴

迪丽热巴也是很甜美的女星。这个公主造型很适合她，大家说对吧？迪丽热巴戴上皇冠给人感觉高贵典雅。迪丽热巴也是很多网友心目中的公主。

3、杨颖

杨颖曾cos《冰雪奇缘》中的艾莎公主。杨颖的眼睛很大。对于她的这个造型，很多网友都给予了好评，赞她是最美版艾莎公主。

4、刘亦菲

很多人都说刘亦菲有着盛世美颜。头戴冠冕的刘亦菲如公主般高贵。刘亦菲真的是美得清丽脱俗，公主造型很适合她。你有被刘亦菲惊艳到吗？

5、古力娜扎

古力娜扎可以说是白到发光，她曾cos童话中的白雪公主。曾有网友看了她的后评论说，古力娜扎太美了，简直就是白雪公主本人啊！

6、彭小苒

彭小苒在《东宫》这部古装剧中演过九公主小枫。剧中小枫穿一身红衣骑马的场景让人印象深刻。彭小苒的这个公主造型灵动又美丽。

7、杨幂

杨幂曾上过杂志封面，很多网友评论说她的这个造型像是一位异域公主，充满神秘感。杨幂堪称是百变女王了，她的造型真的很百变。

8、谢娜

谢娜是很会搞笑的女星，她曾cos过白雪公主。大家品品她的这个公主造型，你觉得适合她吗？谢娜的模仿能力真是挺强的，你觉得呢？