加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,391,015
  • 关注人气：209,214
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点娱乐圈八大女星的公主造型，看看谁最美？

(2020-03-07 08:08:19)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，女星郑爽凭借公主造型上了热搜。很多女生心目中都藏着一个公主梦。娱乐圈中多位女星都曾尝试过公主造型，而且都很美。下面我们一起来看看八大女星的公主造型，她们中谁是你心目中的公主呢？

盘点娱乐圈八大女星的公主造型，看看谁最美？

1、郑爽

郑爽在录制综艺节目的时候，cos了冰雪奇缘中的安娜公主。很多网友评论说，郑爽的这个造型很漂亮，端庄又不失甜美。这样的郑爽像是从童话世界中走出来的公主。

盘点娱乐圈八大女星的公主造型，看看谁最美？

2、迪丽热巴

迪丽热巴也是很甜美的女星。这个公主造型很适合她，大家说对吧？迪丽热巴戴上皇冠给人感觉高贵典雅。迪丽热巴也是很多网友心目中的公主。

盘点娱乐圈八大女星的公主造型，看看谁最美？

3、杨颖

杨颖曾cos《冰雪奇缘》中的艾莎公主。杨颖的眼睛很大。对于她的这个造型，很多网友都给予了好评，赞她是最美版艾莎公主。

盘点娱乐圈八大女星的公主造型，看看谁最美？

4、刘亦菲

很多人都说刘亦菲有着盛世美颜。头戴冠冕的刘亦菲如公主般高贵。刘亦菲真的是美得清丽脱俗，公主造型很适合她。你有被刘亦菲惊艳到吗？

盘点娱乐圈八大女星的公主造型，看看谁最美？

5、古力娜扎

古力娜扎可以说是白到发光，她曾cos童话中的白雪公主。曾有网友看了她的后评论说，古力娜扎太美了，简直就是白雪公主本人啊！

盘点娱乐圈八大女星的公主造型，看看谁最美？

6、彭小苒

彭小苒在《东宫》这部古装剧中演过九公主小枫。剧中小枫穿一身红衣骑马的场景让人印象深刻。彭小苒的这个公主造型灵动又美丽。

盘点娱乐圈八大女星的公主造型，看看谁最美？

7、杨幂

杨幂曾上过杂志封面，很多网友评论说她的这个造型像是一位异域公主，充满神秘感。杨幂堪称是百变女王了，她的造型真的很百变。

盘点娱乐圈八大女星的公主造型，看看谁最美？

8、谢娜

谢娜是很会搞笑的女星，她曾cos过白雪公主。大家品品她的这个公主造型，你觉得适合她吗？谢娜的模仿能力真是挺强的，你觉得呢？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇又一位宝藏男演员，结婚5年零绯闻，如今32岁演《完美关系》被骂惨
    后一篇 >赵本山的得力助手，美女妻子颜值不输女星，如今57岁成人生赢家
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有