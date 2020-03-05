近期的娱乐圈可也说是好消息不断，先是papi酱在微博上报喜自己平安生子，然后就是台湾著名主持人黄子佼公开宣布自己结婚。今天，48岁的黄子佼在微博上公开宣布已经跟女友孟耿如领证结婚。两人恋爱长达七年，终于修成正果，不少网友纷纷送上祝福。

说到黄子佼，那就不得不提到黄子佼昔日的那些绯闻，相信最有名的应该就是他与小S、曾宝仪三人之间的恩怨纠葛了。小S在刚刚进入娱乐圈之时，黄子佼可以说是自己的前辈。小S在工作工程中受到了黄子佼的各种照顾，这让年轻的小S很是感动。据说是小S主动追求黄子佼，之后便成为了男女朋友。

就在小S与认为自己生活在甜蜜爱情当中时，有消息传出黄子佼劈腿曾宝仪。要知道曾宝仪当时可是小S的好朋友。这种男友劈腿闺蜜的事情的原以为只是会出现在电视剧当中，没想到现实中也上演了。

因为这件事，小S与黄子佼分手了，也与曾宝仪断绝了关系，三人虽然都在娱乐圈内，但却根本不来往。之后小S凭借自己的努力越来越红，后来还成功嫁入豪门。而曾宝仪与黄子佼交往也并不顺利，尽管他们一再低调，但还是挡不住八卦媒体的风言风语。再加上他们性格不合，所以没多久二人也分手了。

2018年在金钟奖颁奖典礼上上演了一出世纪大和解，小S、黄子佼、曾宝仪作为当天晚会的主持人一起出场，三人终于放下了多年的恩怨，重新成为了朋友。