《乡村爱情12》这部剧虽然没有顶流明星，但这丝毫没有影响该剧的热度。陈爽在剧中演网红主播小爽。陈爽也是本山传媒旗下的美女演员。据报道，33岁的她目前是单身。其实陈爽结过一次婚，她的前夫是赵本山的徒弟小鹏飞。

赵本山也曾力捧小鹏飞。小鹏飞曾在《乡村爱情 7》中演兽医大夫，在《关东大先生》中演小鹏飞。他还演过《男人四十要出嫁》等影视剧，不过他没能爆红。小鹏飞和陈爽都是二人转演员，两人曾是搭档。

陈爽和小鹏飞是在2015年结婚的，当年两人的婚礼办得挺隆重的。不过去年媒体却曝出了小鹏飞向丫蛋求婚的事情。关于陈爽和小鹏飞离婚的时间和原因，网上没有确切的报道。

丫蛋也是赵本山的徒弟，她还曾和赵本山一起上过央视春晚。丫蛋也曾参演《男人四十要出嫁》。其实丫蛋也有过一段婚姻。她的前夫王金龙大她3岁，两人生有一个儿子。王金龙也是赵本山的徒弟。

丫蛋离婚后，并没有主动公开和小鹏飞的恋情。去年，媒体曝出小鹏飞向她求婚的事情后，很多网友觉得很突然。据报道，丫蛋已经答应了小鹏飞的结婚。丫蛋和小鹏飞很低调，两人鲜少公开秀恩爱。

很多网友没想到吧？原来《乡村爱情12》中的陈爽是丫蛋现任男友的前妻。如今33岁的小鹏飞虽然不红，但他过得挺幸福的。你觉得他和丫蛋般配吗？



