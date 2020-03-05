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盘点2020年生孩子的八大女星，你最想祝福谁？

(2020-03-05 13:06:19)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

2020年将有多位女星升级当妈，有的女星是首次当妈，而有的女星则是生二胎。娱乐圈又迎来了多位星二代。近日，papi酱生儿子的事情就上了热搜。下面我们一起来看看2020年生孩子的八大女星，你最想祝福谁呢？

盘点2020年生孩子的八大女星，你最想祝福谁？

1、papi酱

papi酱是很有主见的美女，她官宣生子的消息时说，感觉自己真是了不起。怀孕生子的过程真的是很辛苦的过程。网友们纷纷表示恭喜papi酱喜得贵子。

盘点2020年生孩子的八大女星，你最想祝福谁？

2、章子怡

章子怡二胎喜得贵子的事情可以说是2020年年初娱乐圈的一大喜事了。前段时间，章子怡还晒出了她帮儿子剃头发的照片。

盘点2020年生孩子的八大女星，你最想祝福谁？

3、谢依霖

谢依霖正怀着二胎。谢依霖的老公是一位圈外人。谢依霖头胎生的是女儿，她的爱女是在2018年出生的。如今谢依霖一家正在等待第二个宝宝的到来。

盘点2020年生孩子的八大女星，你最想祝福谁？

4、何雯娜

何雯娜生女的事情也曾上热搜。何雯娜产后恢复得挺好的。网上有报道称她正在筹备婚礼。如今何雯娜给人感觉更有女人味了。

盘点2020年生孩子的八大女星，你最想祝福谁？

5、叶翠翠

据报道，港姐叶翠翠曾和赵薇老公黄有龙谈过恋爱。叶翠翠嫁得挺好的。上个月叶翠翠生下第三胎，再得一子。如今她有三个儿子。

盘点2020年生孩子的八大女星，你最想祝福谁？

6、应采儿

应采儿是比较耿直的女星，她正怀着二胎。应采儿和陈小春已经生有一个儿子了，你觉得陈小春夫妇能凑成好字吗？

盘点2020年生孩子的八大女星，你最想祝福谁？

7、唐嫣

网上有报道称唐嫣疑似生了龙凤胎。唐嫣和罗晋是人气很高的明星夫妻，不过他们并没有回应关于唐嫣已经生下孩子的传言。大家还是坐等官宣吧！

盘点2020年生孩子的八大女星，你最想祝福谁？

8、吴佩慈

吴佩慈如今可是四个孩子的妈，据报道，她在1月份的时候，生下了第四胎。吴佩慈有两个儿子，两个女儿。但据报道，纪晓波还没娶她。


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