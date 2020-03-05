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《乡村爱情》中的帅哥，被赵本山力捧多年，如今37岁婚姻很幸福

(2020-03-05 09:26:41)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《乡村爱情12》这部剧自开播后就一直挺火的。这部乡村题材的电视剧可以说是看点十足，当然也有网友在吐槽这部剧以及剧中的一些演员。贺树峰这次还是在《乡村爱情12》中演谢广坤的儿子谢永强。如今贺树峰已经37岁了。

《乡村爱情》中的帅哥，被赵本山力捧多年，如今37岁婚姻很幸福

很多观众在看了《乡村爱情12》后吐槽说，贺树峰发福了。贺树峰站在毕畅身边显老很多，两人在剧中演的是夫妻。贺树峰毕业于本山艺术学院。赵本山挺器重贺树峰的，贺树峰24岁开始在《乡村爱情》第一部中演男主角。

《乡村爱情》中的帅哥，被赵本山力捧多年，如今37岁婚姻很幸福

年轻时候的贺树峰可是一位眉清目秀的帅哥，他曾被称为是《乡村爱情12》中的颜值担当。贺树峰还曾和宋小宝合演过电视剧《第22条婚规2》。许多网友评论说，感觉贺树峰得到了赵本山的力捧。可惜他没能爆红。

《乡村爱情》中的帅哥，被赵本山力捧多年，如今37岁婚姻很幸福

贺树峰还曾被称为赵本山最帅的徒弟。贺树峰可以说是本山传媒里很有经商头脑的演员了。据报道，他不仅开办了培训学校，而且还开过烧烤店。戏外贺树峰的生活过得丰富多彩。

《乡村爱情》中的帅哥，被赵本山力捧多年，如今37岁婚姻很幸福

爱情事业双赢的贺树峰堪称人生赢家了。戏外他娶了一位美娇妻。贺树峰没有公开他老婆的具体身份信息，但他时常秀恩爱。贺树峰过得很幸福。贺树峰的老婆很漂亮，她的颜值不输娱乐圈女星呢。

《乡村爱情》中的帅哥，被赵本山力捧多年，如今37岁婚姻很幸福

近日，贺树峰晒出了他老婆为他洗脚的视频。视频中，贺树峰的娇妻跪在地上为老公洗脚。贺树峰称赞说媳妇儿真行。很多网友也都评论说，贺树峰真有福气，娶到了这么贤惠的老婆。你羡慕贺树峰吗？

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