晚婚这种事情在娱乐圈可是很常见的，尤其是很多男明星，明明长得帅气有型，事业也不错。恋爱绯闻传了好几圈，但却一直没有走进婚姻殿堂的消息。甚至有的明星年过40依旧是单身。下面我们一起来盘点年过40岁还是单身的八大男星，看看谁最帅气？

1、古天乐

古天乐绝对是香港娱乐圈黄金单身汉的代表，颜值高、身材好名气又大。但已经四十好几的他还是没有结婚，甚至已经有不少粉丝都开始为他的终身大事着急了。

2、钟汉良

之前有媒体爆出钟汉良已经结婚生女的消息，但却一直没有得到钟汉良的正面回应，所以大部分人都都认为已经年过四十的钟汉良依旧是单身，毕竟人家从来没亲口承认过自己已经结婚，粉丝们都将他视为未婚男士。

3、何炅

何炅的感情生活跟钟汉良一样神秘，曾经有人爆出他已经结婚了，但是后来却被他给否认了。已经46岁的何炅依旧如20多岁的年轻人一样幽默有活力，希望他能赶紧找到属于自己的另一半。

4、苏有朋

47岁的苏有朋，感情的绯闻传了不只是一次了，但是依旧没有被爆出任何一个固定的结婚对象。好在当年的乖乖虎依旧帅气无比，依旧可以吸引女生们的眼光。

5、言承旭

同样是偶像出身的言承旭虽然保养的很好，但其实已经年过四十了，之前跟林志玲分分合合的消息满天飞，但如今林志玲已经嫁为人妇，希望言承旭也能尽快找到自己的另一半。

6、金城武

当年迷倒无数人的大帅哥金城武虽然之前被爆已经结婚，但人家根本没承认，粉丝们也辟谣消息是假的。低调到不能再低调的金城武应该还是单身。不知道这样的大帅哥会喜欢怎样的女生。

7、张智尧

张智尧的古装扮相一直被观众们所喜爱，这几年张智尧一直在内地发展，已经45岁的张智尧依旧帅气却没能找到另一半，觉得的娱乐圈钻石王老五。

8、胡兵

年近五十的胡兵多金又帅气，但一直单身状态，做了那么多年的男神，不知道哪位幸运的女孩能获得男神的爱情，与他走进婚姻的殿堂。