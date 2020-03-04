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薛佳凝否认新恋情，曾与胡歌传绯闻多年，如今42岁却美如少女

(2020-03-04 20:14:38)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈的大龄单身女明星们总是容易出现恋爱的绯闻，最近女明星薛佳凝就被人拍到跟一个神秘男子在一起，于是网上便有了薛佳凝恋爱的消息，甚至还有人去深扒薛佳凝的这位神秘男友究竟是谁。面对满天飞的恋爱绯闻，薛佳凝终于坐不住了，发微博说这么多人相信无中生有，薛佳凝还附上了一张年轻时期的照片。疑似否认网上出现的恋爱绯闻。

薛佳凝否认新恋情，曾与胡歌传绯闻多年，如今42岁却美如少女

薛佳凝否认新恋情，曾与胡歌传绯闻多年，如今42岁却美如少女

很多网友薛佳凝看到薛佳凝多年前的照片时都感到很吃惊，照片中的薛佳凝一头长发非常清纯漂亮。其实这些年薛佳凝很少出现在演艺圈中，可当年她也是圈内当红的小花旦。2001年薛佳凝因为参演电视剧《粉红女郎》而走红。她扮演的哈妹这个角色年轻、时尚，性格大大咧咧，非常讨喜。这部剧让薛佳凝成为圈内当红小花旦，星途一片大好。

薛佳凝否认新恋情，曾与胡歌传绯闻多年，如今42岁却美如少女

就在事业的上升期，有人拍到了薛佳凝与胡歌的恋情。他们是姐弟恋，而当时的胡歌是刚刚红起来的当红小生，二人的恋情一度闹得沸沸扬扬。后来胡歌遭遇车祸，薛佳凝贴心的在身边陪伴照顾多时，但可惜的是在胡歌受伤后复出没多久，他们的这段恋情便结束了。

薛佳凝否认新恋情，曾与胡歌传绯闻多年，如今42岁却美如少女

关于他们分手的原因可以说是众说纷纭，但二人都很避讳去谈及这些。多年之后胡歌凭借《琅琊榜》等作品再次声名鹊起之际，不少人又拿他与薛佳凝的恋情做文章了。而薛佳凝呢，虽然早已经过了大红大紫的时期，却没有利用这件事来炒作，她一直都很低调。

薛佳凝否认新恋情，曾与胡歌传绯闻多年，如今42岁却美如少女

薛佳凝一直单身，胡歌也一直单身，所以关于他们复合的传闻自然没少传出来过。每一次薛佳凝都是低调否认处理。在纷杂的娱乐圈，如此有之好的前任还真是不多见。让网友羡慕的是，如今42岁的薛佳凝的容颜和身材保持的很好，还是宛如少女一般。期待薛佳凝早日找到属于自己的爱情和婚姻。


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