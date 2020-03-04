近日，台湾女星刘真再度上热搜了。近段时间以来刘真的病情牵动着很多网友的心。据报道，刘真出现了脑部缺氧的状况，医院方面已经全力抢救她了。不过刘真手术后至今还没苏醒过来。刘真已经昏迷了二十多天了，她的健康状况不容乐观。

据报道，刘真需要排队等待做心脏移植手术。刘真的病情可以说是相当危急。网友们看了关于刘真的近况方面的报道后都很担心她。许多网友评论说希望能有奇迹出现，希望刘真能赶快好起来。

刘真有着扎实的舞蹈功底，她是一位非常专业的舞者。很多人称她为国标舞女王。刘真曾上过综艺节目《快乐大本营》。此外她还参演过《我的完美男人》、《问君能有几多愁》等影视剧。

刘真曾多次上过小s主持的综艺节目《康熙来了》，她曾在节目中和小s互怼。很多网友表示希望刘真能恢复健康，还想看到她和小s斗嘴斗舞呢。小s也有发文为刘真加油，她说为刘真祈福，希望刘真赶快好起来。

网上有网友称刘真的老公辛龙的状态也不是很好，他很担心妻子的病情。辛龙比刘真大差不多3岁，他是一位蛮有才华的歌手。刘真和辛龙婚后一直很恩爱。刘真嫁给辛龙后，为他生有一个女儿。