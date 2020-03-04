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赵本山器重的女弟子，曾登上央视春晚舞台，如今52岁婚姻很幸福

(2020-03-04 13:36:43)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

说起《乡村爱情》这部剧，大家总是能想到一股乡土气息。的确，因为剧情的需要，剧中大部分演员的扮相都很土气。但是现实生活中的他们可不全都是这样。比如说剧中扮演刘能媳妇的孙立荣，剧中的刘能媳妇十分土里土气，但现实中孙立荣不仅显得年轻还十分洋气，跟剧中形象判若两人。

赵本山器重的女弟子，曾登上央视春晚舞台，如今52岁婚姻很幸福

最近，因为《乡村爱情12》的播出，刘能媳妇再次进入观众们的视野，而扮演这个角色的孙立荣也成为了热点人物。孙立荣跟其他很多《乡村爱情》中的演员们一样都是赵本山的弟子。她在赵家班的地位还是很高的，都说他是赵家班的大师姐，这当然是因为孙立荣拜入赵本山门下比较早，辈分比较靠前。孙立荣有一副好嗓子，在进入赵家班之前，孙立荣便在一家剧团中唱二人转，后来她还曾外出表演走穴赚钱。

赵本山器重的女弟子，曾登上央视春晚舞台，如今52岁婚姻很幸福

孙立荣在三十多岁的时候才拜入赵本山门下做弟子，因为当时的赵本山无意收弟子，辗转多时之后孙立荣才得以成为赵本山的弟子。后来《乡村爱情》系列开拍，孙立荣开始在剧中出演刘能媳妇这个角色。别的女演员随着年龄的增长都拼命的扮嫩，但是孙立荣为了贴近角色，不得不将自己往老气的打扮，还要装扮的很土气，但是孙立荣一点都不在乎。刘能媳妇这个土气的乡村妇女被孙立荣演绎的十分到位。

赵本山器重的女弟子，曾登上央视春晚舞台，如今52岁婚姻很幸福

也因为刘能媳妇这个角色，孙立荣在娱乐圈有了名气，后来赵本山干脆带着她上了一次春晚。在2010年央视春晚上，孙立荣还和赵本山，王小利合作出演小品《捐助》，大大提升了孙立荣的知名度。

赵本山器重的女弟子，曾登上央视春晚舞台，如今52岁婚姻很幸福

翻看孙立荣现实中的照片，的确是要年轻漂亮的多。早年，孙立荣曾经跟二人转演员王小宝搭档四处演出，搞得很多人总是觉得这两人才是两口子。但是孙立荣的老公并不是王小宝，却是位不差钱的富豪李振红。

赵本山器重的女弟子，曾登上央视春晚舞台，如今52岁婚姻很幸福

相处三年后，两人结婚了，第二年女儿出生了。从那以后，李振红就全心全意在家照顾孩子。对于老婆的职业，李振红也是非常支持的。如今52岁的孙立荣婚姻非常幸福，现实中的生活可是没有《乡村爱情》中那么闹腾。


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