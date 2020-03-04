说起赵本山老师，他的弟子可以说是相当多的，比较有名的就有宋小宝、小沈阳、丫蛋以及王金龙王金凤等。而今天要说的这位贾小七也是赵本山老师的得意弟子之一。在最近热播的《乡村爱情12》以及《刘老根3》都有演出，不得不说赵本山真的很捧他的徒弟啊。

近日，赵本山到北京刘老根大舞台指导宋小宝、王龙、贾小七等弟子排练新作品，还利用闲余时间和弟子们研究讨论中国书法艺术。赵本山的弟子宋小宝、谢广坤、杨树林、蔡维利、贾小七等弟子都在苦练书法。其中，贾小七的书法已经独成一派了，常有观众高价求购他的书法作品。但贾小七不卖，而是按北京刘老根大舞台演出惯例，现场免费送给观众中的一位老人。

说起贾小七，别看他其貌不扬，但是在赵本山弟子中，他属于有才又性格内秀的二人转演员。他喜欢钻研喜剧艺术、学习国学知识，还到四川成都观摩过川剧变脸。贾小七在20岁时从河北来到东北，也算是半个东北人了。但是从本山传媒出品影视剧中表现出来的形象，多少还是让人觉得像一个“外来汉”。

贾小七在《乡村爱情12》里面饰演的是银萍的父亲李文才，而他在剧里的妻子也是他现实中的妻子。妻子名叫升华，和贾小七一样是二人转演员，唱功扎实，戏里戏外都是夫妻。这对可以堪称为老戏骨，表演是入木三分，也是很低调朴实的一对夫妻。婚后，他们生了一个儿子，现在已经20多岁了。如今50岁的贾小七家庭生活非常幸福。

其实前几部《乡村爱情》贾小七就曾出演过角色。他曾在《乡村爱情》中演过饭店经理，还演过山庄保安。赵本山应该对他的这位河北徒弟宠爱有加，总看本山传媒电视剧的朋友应该都注意到了，在《爹妈满院》、《小五当官》等电视剧中他们夫妻二人也是成对出现的。

贾小七还在《刘老根3》中饰演经理周二牤，周二牤这个角色也不太讨喜。观众吐槽他太小气，妒贤嫉能，怕下属升得比自己快。而且他太过注重个人利益，没有积极去促进山庄的发展。作为配角，他在剧里的戏份还是蛮丰富的。你对贾小七这位演员怎么看呢？一起来讨论一下吧。



