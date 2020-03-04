大家常说成功需要三分靠天赋，七分靠打拼，人的外表也是，后天的打扮非常重要。但是就有一些人赢在了起跑线上，比如那些遗传了妈妈美貌的星二代们，她们一出生就非常漂亮，让人羡慕又嫉妒。下面我们就一起来看看这八位遗传了妈妈美貌的星二代，你最喜欢谁呢？

1、孙莉女儿

黄磊最近在社交媒体上分享了二女儿学网课的过程，老师让用“左”和“右”造句，妹妹便用《野狼disco》的一句歌词造句，可以说非常聪明了。大家都很羡慕黄磊老师，两位女儿都非常漂亮，但是两个女儿的风格不同，有人说大女儿像爸爸，二女儿像妈妈孙莉，这么一看真的很像，二女儿更加活泼灵动，遗传了妈妈美貌，长大了应该也是位美人!

2、赵薇女儿

赵薇是个很有才华也很有想法的女演员，结婚后事业家庭也都能平衡兼顾，在《还珠格格》三个最火女主角中，她算是结婚生子比较早的，她的女儿“小四月”现在也9岁了，她女儿和她有些相似，尤其是眼睛很漂亮，大大的眼睛一看就是赵薇的女儿。

3、张梓琳女儿

曾获世界小姐选美大赛冠军的张梓琳身材可以说是一绝，长得也非常的温柔漂亮，她的女儿“胖妹”小小年纪就已经拥有大长腿，虽然现在张梓琳很少拍女儿的正脸，但从她女儿小时候的照片来看，“胖妹”的确是个大美人，和张梓琳很像，完全遗传了妈妈的优点，还是那种很招人喜欢的长相。

4、戚薇女儿

戚薇的女儿“lucky”李乐祺大家应该已经很熟悉了，她被网友称作缩小版戚薇，因为她和戚薇长得实在太像了，小圆脸很可爱，看她总有一种在看戚薇的错觉。而且她从小喜欢化妆品，和戚薇非常像，大家对戚薇女儿最常见的一句评论就是：长大后我就成了你。

5、小S女儿

起初很多人都说小s的女儿都没有遗传她的颜值，长得不算好看，而前不久大女儿许曦文拍的一组杂志大片彻底改变了大众的看法，许曦文的表现力极强，是那种很高级的长相，眉眼之间和小s是比较像的，而且另外两个女儿长得也很好看，是那种很耐看的长相。

6、孙俪女儿

孙俪主演的电视剧《安家》最近正热播，孙俪的身材和颜值又一次被网友夸赞，大家都说她不会老的吗？而孙俪和邓超的女儿“小花妹妹”也遗传了孙俪的颜值，长得很干净，也很灵动，而且孙俪练瑜伽的时候也会带着小花妹妹一起，看来未来小花妹妹也像妈妈这么瘦还有气质啊！

7、闫妮女儿

闫妮可以说是一位越活越年轻的演员，四十多岁的她身材苗条，脸上也几乎看不到皱纹。她的女儿邹元清更是遗传了她的颜值，也很有亲和力，两人脸型非常像，在一起拍照像一对姐妹花。

8、叶一茜女儿

叶一茜和田亮的女儿田雨橙不仅遗传了妈妈的优点，甚至还超越了妈妈的优点。“森蝶”的脸蛋很小很精致，如今长大身材更是令人羡慕，才11岁身材就快一米七，还是个运动小健将，看她手臂的线条真的是太让人羡慕了，不仅颜值高，身材也好，可以说是前途无量啊！看了这几位小美女，你最喜欢谁的长相呢？