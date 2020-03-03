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她曾是央视美女主持人，嫁给韩寒好友，如今43岁因吐槽剧组上热搜

(2020-03-03 16:54:06)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，女演员赵子琪上热搜了。原来赵子琪演了网剧《重生》。这部剧将要播出了，但是剧组方面却没晒出女主角赵子琪的海报，而是晒出了配角赵今麦的正面海报。赵子琪发了多条微博吐槽剧组的做法，有网友认为赵子琪是在开撕剧组。

她曾是央视美女主持人，嫁给韩寒好友，如今43岁因吐槽剧组上热搜

有网友表示心疼赵子琪，说她挺惨的，作为女主角却只有剧照，没有正面海报。赵子琪本人也发微博吐槽说她不红不配拥有海报。赵子琪的言论和她所遭受的待遇也引发网友们热议。有网友评论说，剧组的做法欠妥，感觉这是谁红捧谁。

她曾是央视美女主持人，嫁给韩寒好友，如今43岁因吐槽剧组上热搜

赵子琪曾是央视的主持人，她还主持过央视春晚。赵子琪是在2002年转型当演员的，她演过多部热播剧。她演过《拿什么拯救你，我的爱人》、《别了，温哥华》等影视剧。赵子琪和男星陆毅在《我的青春谁做主》等剧中组过cp，两人是颇受观众喜爱的荧屏情侣。

她曾是央视美女主持人，嫁给韩寒好友，如今43岁因吐槽剧组上热搜

赵子琪转型挺成功的，她在《我的青春谁做主》中演的知性美女赵青楚让人印象深刻，这部剧也是她的成名剧。赵子琪本人就很有知性气质。赵子琪的演技还是不错的，她也参演有靳东主演的热播剧《精英律师》。

她曾是央视美女主持人，嫁给韩寒好友，如今43岁因吐槽剧组上热搜

戏外赵子琪已经结婚了，她的老公是知名出版人路金波。路金波曾是网络文学写手，他和韩寒、郭敬明等人是好友。赵子琪和路金波是在2011年结婚的。而路金波在娶赵子琪前，他还有过一段婚姻。婚后，赵子琪先后生下两个女儿。

她曾是央视美女主持人，嫁给韩寒好友，如今43岁因吐槽剧组上热搜

赵子琪有时也会在微博晒晒孩子，她的两个女儿都很可爱。如今43岁的她生活得挺幸福的。其实赵子琪之前也有通过微博为《重生》做宣传。许多网友评论说，赵子琪作为女主角疑似被边缘成配角，真是挺惨的，你觉得呢？


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