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余文乐服装再惹争议，本人发文道歉，网友为啥却不买账？

(2020-03-03 16:11:46)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
很多明星都有副业，开火锅店，做潮牌卖服装等都是很常见的副业。好好营业，质量过关，粉丝自然会买账。但是总是有些人不安分，甚至做一些挑战底线的事情！说到挑战底线那就一定要说一下余文乐了，最近因为自己的潮牌“手势”再次登上热搜榜！

 

余文乐服装再惹争议，本人发文道歉，网友为啥却不买账？
大家对余文乐的印象是怎么样的呢？他和周冬雨的那个恋爱的综艺相信很多网友都有看过，镜头里恩爱甜蜜，镜头下很快就和别人结婚了。虽然恋爱的节目有剧本，但是余文乐的表现就会让人觉得他表里不一，一切都在演。因为这次的事情，也有网友认为现实中余文乐就是表里不一！

 

余文乐服装再惹争议，本人发文道歉，网友为啥却不买账？
他的潮牌也做了很多年了，质量和价格上都还说得过去，但是近日他潮牌里的一件衣服上的一个图案，引发起了网友的愤怒！衣服上图案的手势疑似是有不好的意思！国家面前无偶像，很多网友都谴责余文乐的这一行为。

 

余文乐服装再惹争议，本人发文道歉，网友为啥却不买账？

 

余文乐服装再惹争议，本人发文道歉，网友为啥却不买账？
很快潮牌的官方微博删除了那个宣传，微信公众号也及时删除了。后来余文乐发微博澄清并道歉，也下架了衣服，表明是自己和工作室的疏忽，希望大家原谅。但是网友们仍然不买账！其实这已经不是第一次了，在2018年的时候，也是因为衣服上的图案有不妥，被很多媒体直接点评批评！所以这是第二次犯这种不能容忍的错误了，这种挑战底线的行为，一定不能原谅！

 

余文乐服装再惹争议，本人发文道歉，网友为啥却不买账？
网友不买账也有一部分的原因是余文乐道歉的文案，很多网友都表示态度很不诚恳，一直在逃避，只是简单的说一句香港回归中国是事实。评论区还是自己精选过的，这样的态度让人真的怀疑余文乐的立场！还有网友表示去年余文乐还关注了一个曾经发布过相关内容的博主，虽然后来被否认。但这一系列的事情让网友们不仅寒心，更多的是气愤！

 

余文乐服装再惹争议，本人发文道歉，网友为啥却不买账？
“国家面前无偶像”，余文乐屡教不改，相信很多粉丝都不再相信他了。对于他的这种行为，不知道大家怎么看呢？

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