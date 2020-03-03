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被粉丝坑得很惨的明星，郑爽第六，迪丽热巴第二，肖战排第几？

(2020-03-03 11:56:27)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在娱乐圈中，明星们都拥有喜欢自己的粉丝，粉丝数量多，证明该明星有流量，会大大提高该明星的商业价值，因此粉丝对于明星来说是相当重要的存在。但是，粉丝数量多，就容易出现一些脑残粉，在不理智的情况下把明星坑得很惨，让明星们也是十分头大。下就来盘点被粉丝坑得很惨的八大明星，看看你最心疼谁？

被粉丝坑得很惨的明星，郑爽第六，迪丽热巴第二，肖战排第几？

1、肖战

最近，因为粉丝无理取闹举报ao3，将肖战推上了风口浪尖，不少路人都气愤不已，继而上升到肖战本人。虽然如今肖战工作室和粉丝后援会都出来道歉，网友依旧不买账，影响很大啊。

被粉丝坑得很惨的明星，郑爽第六，迪丽热巴第二，肖战排第几？

2、蔡徐坤

前段时间，蔡徐坤就经历了全网黑的场面，原因是潘长江在某节目中因为不认识蔡徐坤而被其粉丝围攻。后来导致蔡徐坤本人被黑，最后还是蔡徐坤出来发文解释，此事才不了了之。

被粉丝坑得很惨的明星，郑爽第六，迪丽热巴第二，肖战排第几？

3、迪丽热巴

新疆美女迪丽热巴近年来热度一直高居不下，算是90后小花中的流量了。但是她的粉丝偶尔会出于对她的喜欢，让她与其他女明星对比，还会发表各种吹捧的言论，自然引来骂声一片。

被粉丝坑得很惨的明星，郑爽第六，迪丽热巴第二，肖战排第几？

4、薛之谦

在薛之谦被网红李雨桐爆料骗钱骗色后，粉丝因为不信而开撕李雨桐，引起李雨桐的不满。爆料一个接着一个，最后导致薛之谦人气大跌，粉丝真是“求锤得锤”啊。

被粉丝坑得很惨的明星，郑爽第六，迪丽热巴第二，肖战排第几？

5、鹿晗

作为男爱豆中的顶级流量，鹿晗当年也经历过全网黑。原因少不了粉丝的花样作死，路人一个评价不好，粉丝就冲上去开撕，自然会引起路人极度反感。

被粉丝坑得很惨的明星，郑爽第六，迪丽热巴第二，肖战排第几？

6、郑爽

本来许多路人对爽妹子都有着“楚雨荨”滤镜，毕竟那是一段青春回忆。可郑爽粉丝有时太过心急护主，产生过许多不当言语，渐渐让路人对郑爽观感不好了。

被粉丝坑得很惨的明星，郑爽第六，迪丽热巴第二，肖战排第几？

7、吴宣仪

火箭少女101成员吴宣仪也被粉丝坑过，本来是个努力上进的女爱豆，偏偏粉丝喜欢去帮她撕各路同行。引起其他明星粉丝的强烈不满，使得最后吴宣仪口碑变差。

 

被粉丝坑得很惨的明星，郑爽第六，迪丽热巴第二，肖战排第几？

8、刘德华

 

刘德华最著名的粉丝杨丽娟，从小就开始喜欢刘德华，到了痴迷的地步，使得家中更为拮据。后来其父亲因为家中压力太大跳海身亡，此事也让刘德华备受指责。

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