大家都知道赵本山有很多的徒弟，他们大多是唱二人转出身，成为赵本山徒弟之后，赵本山在投资影视剧的时候让很多徒弟在剧中亮相出演，比如说大家熟悉的《乡村爱情》、《刘老根》系列等。

最近，大家在《刘老根3》中发现了一位洋人面孔，在剧中追求山杏。不过不少人对于这张面孔都不陌生，因为他曾经多次出现在赵本山投资的影视剧中。这位外国演员竟然也是赵本山的徒弟，他名叫波比·肯，来自乌克兰。

波比·肯虽然是乌克兰人，但是长期在中国生活，而且还是学霸一枚，他拥有的可是北大中文博士的学位，这应该是赵本山所有弟子当中学历最高的人了吧。

上个世纪90年代，波比来到中国留学，立刻就被中国的各种传统文化所吸引，尤其是相声、二人转等民间艺术尤为让他感兴趣。当时的赵本山通过春晚舞台名气越来越大，波比也非常喜欢赵本山的表演，所以多年后，波比辗转拜赵本山为师傅，成为了赵本山旗下的洋弟子。

之后波比在很长一段时间内都在中国的娱乐圈发展，拍了不少的影视剧。后来波比在中国遇到了一个名叫张雯婷的姑娘，二人在拍戏过程中被互相吸引，开始恋爱，在2009年二人终于走进了婚姻的殿堂。在结婚当日，赵本山亲自到达酒店为两位新人主持婚礼，据说赵本山还将这场婚宴的所有费用给包了。

这些年波比出现在观众们面前的机会并不多，要不是《刘老根3》的热播，估计大家都快将他遗忘了。不知道这位拥有着洋面孔的演员，将来还能在中国的娱乐圈内走多久？



