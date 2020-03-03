说起赵本山，恐怕没有人不知道他的名字吧，赵本山的小品在每年春晚都是必看节目，而现在因为他年纪大了，也渐渐退出了春晚舞台，但是他也拥有不少的徒弟，像宋小宝和小沈阳这种比较有名的。而今天说的是赵本山的另一位徒弟，小超越。

小超越的原名叫胡新超，2012年年初正式拜师本山老师门下，成为本山老师第九批弟子，排名57号。别看他长相一般，可是他曾经在全国《幽默喜剧大赛》中获冠军。除此之外，他也拍过一些电视剧，如《不是钱的事》的"二龙"，《收获的季节》中的"刚子"，虽然都是些小角色，但也磨炼了自己。

2014年小超越还登上了辽宁春晚，并且在小品《超级奶妈》中扮演"钻石奶妈" 。之后在《笑傲江湖》，因出众的模仿技能而深受观众的喜爱 ，后来更是加入了《欢乐喜剧人第四季》，和宋小宝合作表演了小品《超级英雄》。在《乡村爱情12》中，小超越还饰演了不成器的青年老五。

说起小超越，他虽然不是那么出名，但是喜欢小品的观众也都会知道他，而且他和他的妻子李颖还是因为二人转而结缘的。两人在二人转里面是拍档，也算是非常有缘分了。他们两人结婚的时候赵本山还送了一个牌匾，这也算是师父对徒弟的关爱了。有趣的是，这块牌匾上面写着“国法家规”。

小超越在许多的喜剧节目里面出头过，他深厚的二人转演员功底也是一展无遗，赢得评审的大多好评，能力也是非同一般，不然本山大叔也不会收他为弟子了，现在也拥有了一位漂亮的妻子，可以说人生过得也是很得意了。



