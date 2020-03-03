都说男追女隔座山，女追男隔层纱。都说女孩子比较害羞，但是面对着喜欢的人，也是可以勇敢示爱的。在娱乐圈中不乏这样勇敢的女星，下面我们就一起来盘点娱乐圈大胆“女追男”的八大女星，看看谁最让人佩服？

1、包文婧

包文婧对包贝尔可谓是言听计从，认为他是世上最好的老公。这段感情是包文婧自己争取来的，在她的追求下，包贝尔才被打动。

2、谢娜

谢娜和张杰这段姐弟恋历经不少坎坷，在某节目中，谢娜曾自曝，是自己追求的张杰。那一句“试一试”让他们走到了一起，现在一家四口，幸福美满。

3、沈梦辰

沈梦辰理想的男友就是小眼睛，胖胖的，幽默的，最好是主持人，这些标准简直就是为杜海涛量身定制的。沈梦辰追杜海涛让网友们震惊，但是二人现在的甜蜜却让人羡慕。

4、范冰冰

范冰冰自称豪门，但是在李晨面前却变成了小鸟依人。在节目中范冰冰承认是自己倒追李晨，大胆示爱让人赞叹。虽然他们没能走到最后，但是当初相爱过的痕迹还是难以抹去。

5、田馥甄

SHE三姐妹中只有田馥甄目前的感情状况还是空白。在某次演唱会的现场，田馥甄曾表示，自己在醉酒后大胆示爱某男子，只不过惨遭拒绝。希望她能尽快遇到真命天子吧！

6、霍思燕

杜江对霍思燕百般宠爱，但殊不知是霍思燕倒追的杜江。她约杜江看画展，还把自家的狗留给他方便了二次约会。看来追男神是要讲究方法的啊！

7、小s

小s一向敢爱敢恨，她的感情之路也一直轰轰烈烈。当初恋上黄子佼，她展开猛烈攻势，最终成为恋人。只不过二人没走到最后，也是让人唏嘘不已。

8、蒙嘉慧

蒙嘉慧对郑伊健一见钟情，为了夺取郑伊健的心，她更是想尽一切办法，最后成功收获了爱情。现在她和郑伊健如胶似漆，只羡鸳鸯不羡仙啊！