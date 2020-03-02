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赵本山力捧的弟子，妻子颜值不输关婷娜，如今38岁突发心梗住院

(2020-03-02 14:16:31)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，赵本山的徒弟，也就是在《乡村爱情12》里面的梁主任，他更新了自己的社交状态，并曝光了躺在病床上的照片。据他自己说，他是因为突发心肌梗塞住院的，评论区的很多粉丝都特别担心，看来艺人这个工作压力也很大。

赵本山力捧的弟子，妻子颜值不输关婷娜，如今38岁突发心梗住院

说到黄宝吉，喜欢看《乡村爱情》系列的人都会知道他，他曾多次参演乡村爱情，在乡爱系列的第三部乡村爱情故事中扮演了一个“警察”。在接下来的“乡村爱情”系列中，黄宝吉开始扮演“小梁”的角色。在最新的《乡村爱情12》中，小梁成了镇上的“梁主任”，被派到象牙山协助老徐和杜小双工作。除此之外，黄宝吉还凭借“小梁”的角色吸引了很多人的关注，并在直播和短片平台上拥有众多粉丝。

赵本山力捧的弟子，妻子颜值不输关婷娜，如今38岁突发心梗住院

黄宝吉是赵本山收的第九批弟子之一，在2009年正式加盟本山传媒，与“谢永强”的演员贺树峰、“赵玉田”的演员吴云飞、“白清明”的演员金鸿鸣，都是同一批徒弟。

赵本山力捧的弟子，妻子颜值不输关婷娜，如今38岁突发心梗住院

黄宝吉因为在《乡村爱情》里面与关婷娜饰演过情侣，所以很多观众都误以为他们两个也是现实生活中的夫妻，这可真的是无稽之谈。

赵本山力捧的弟子，妻子颜值不输关婷娜，如今38岁突发心梗住院

其实黄宝吉在2009年的时候就已经结婚了，他们夫妻的感情非常好。黄宝吉的妻子很漂亮，颜值不输关婷娜。黄宝吉很爱自己的老婆，曾经在微博晒出自己和妻子亲密的合影，从照片就可以看出他们夫妻很是恩爱，黄宝吉称自己的妻子为知心爱人。

赵本山力捧的弟子，妻子颜值不输关婷娜，如今38岁突发心梗住院

结婚后，他们生下了一个宝贝儿子，孩子长得非常可爱，是黄宝吉最大的骄傲，如今他们一家三口的生活很幸福。

赵本山力捧的弟子，妻子颜值不输关婷娜，如今38岁突发心梗住院

这一次因为身体的原因而住院，想必也给黄宝吉以及其他艺人敲响了警钟。其实作为艺人或者其他职业的人，最应该照顾的还是自己的身体，毕竟身体是革命的本钱。

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