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被贺繁星气完，又被江达琳气，最近电视剧中还有哪些气人的角色？

(2020-03-02 10:44:52)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

很多网友宅在家没事干，于是开启了追剧模式。网友吐槽说最近看剧要么被甜死，要么被气死。近日网上还出现了“气死人”角色评选活动。下面我们来盘点一下最近电视剧中出现的气死人的八大角色，你最想吐槽谁呢？

被贺繁星气完，又被江达琳气，最近电视剧中还有哪些气人的角色？

1、张乘乘

张萌在《安家》这部剧中演配角，不过很多网友在讨论她演的张乘乘。网友们吐槽说感觉要被张乘乘气死了，她的脸皮可真厚啊！明知肚子里的孩子不是前夫的还去纠缠前夫，让他当孩子的爸。

被贺繁星气完，又被江达琳气，最近电视剧中还有哪些气人的角色？

2、铁林

有网友吐槽说，最近太难了，天天被气。编剧们是约好了要气观众吗？被贺繁星气了后，又被铁林气死。《新世界》中的铁林这个角色也很气人。

被贺繁星气完，又被江达琳气，最近电视剧中还有哪些气人的角色？

3、药丸子

很多观众在看《刘老根3》后吐槽说，快被药丸子气死了。许多网友评论说药丸子太招人烦了，他太坏了。还有网友吐槽说感觉药丸子和谢广坤一样会作妖。

被贺繁星气完，又被江达琳气，最近电视剧中还有哪些气人的角色？

4、江达琳

佟丽娅在《完美关系》中演江达琳，不过这个角色不太讨喜。近日，很多网友吐槽说江达琳是个傻白甜，快被她气死了。还有网友评论说，不明白佟丽娅怎么会接这样的角色？

被贺繁星气完，又被江达琳气，最近电视剧中还有哪些气人的角色？

5、谢霄

《锦衣之下》中的谢霄这个角色也不太讨喜。有网友吐槽说他太蠢了，感觉他比反派角色还烦人。还有网友吐槽说谢霄傻到让人奔溃。

被贺繁星气完，又被江达琳气，最近电视剧中还有哪些气人的角色？

6、贺繁星

宋茜在《下一站是幸福》中演贺繁星。许多网友吐槽说贺繁星这个角色的人设是绿茶人设。元宋被贺繁星虐得够惨的了，差点想弃剧。

被贺繁星气完，又被江达琳气，最近电视剧中还有哪些气人的角色？

7、崔英俊

《完美关系》开播后，剧中的多个角色先后上热搜。剧中的崔英俊这个角色也曾上热搜。很多网友吐槽说，快被崔英俊这个出轨男气死了，他真是不要脸。

被贺繁星气完，又被江达琳气，最近电视剧中还有哪些气人的角色？

8、谢广坤

网上很多网友在吐槽《乡村爱情12》中的谢广坤。许多网友说快被谢广坤气死了。编剧写得好，演员演得也好。但谢广坤真是太作了。

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