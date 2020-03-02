出身二人转世家的闫光明，其二人转的表演功力相当不错。他在首届赵本山杯二人转大赛中获得银奖，闫光明拿这个奖的时候还是辽宁大学本山艺术学院民族艺术表演专业大四的学生。之后闫光明凭借作品《河伯娶亲》、《贵客临门》、《爱情加减法》、《打擂夺花魁》等二人转作品获得了吉林省二人转汇演中优秀表演奖，表演三等奖，表演一等奖等奖项。

闫光明是赵本山第12号弟子，他是赵本山弟子中唯一一个从小学习二人转的专业演员。闫光明的嗓子好，武功也好，长得也很阳光帅气，被称为赵本山最帅的徒弟。

闫光明不仅二人转表演得很不错，在演戏方面也不差。他在电视剧《马大帅》中饰演光明，在爱情喜剧《乡村爱情故事》中饰演养殖场场长刘一水，在喜剧《关东大先生》中饰演马副官，在农村喜剧《刘老根》中饰演小剧团演员。

闫光明的事业算不上红红火火，但也能生活得不错，最重要的还是要有个可心人陪伴。赵海燕刚到吉林梨树县地方戏曲剧团后，就结识了当时团里的台柱子闫光明，赵海燕比闫光明小2岁，长得很清秀，两人拥有相同的兴趣——热爱二人转，很快就相恋了。

两人相恋半年多后就步入了婚姻的殿堂，相互扶持经历了很多跑场生活，直到遇见了赵本山，两人的人生迎来了转机。他们一同考上了辽宁大学本山艺术学院，，一同成长为颇有名气的喜剧演员，如今两人的儿子都快三十岁了，时间真的过得很快。

但两人的感情恩爱如初，两人经常一起上节目。今年吉林卫视的春晚，闫光明就和妻子赵海燕同台演出，48岁的闫光明看上去精神饱满，而46岁的赵海燕气质也很好。他们已经风风雨雨走过了24年了，未来还很长，相信他们能一直相互搀扶一起走。

最近，本山传媒所有演出都暂时停工。在此期间，赵海燕和闫光明夫妻俩共同策划，配合创作了自创新编二人转小戏《寒冬过后春满园》大受欢迎。他们的二人转的唱词贴近生活，很有韵味，是非常不错的夫妻档。