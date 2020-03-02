明星们作为公众人物，一举一动都会被放大。在综艺节目中，往往能展现出明星们真实的一面。但是有时候，明星稍有不慎的举动就会引起网友们的吐槽。下面我们就来盘点上综艺节目被网友骂惨的八大女明星，看看谁最让人心疼？

1、宋丹丹

最近在《王牌对王牌》的节目中，宋丹丹的举动并不讨喜。她是个喜剧人，但是却没有贡献出什么笑料，反而不停给对方选手挑刺，对自己的队员反而宽容，这种双标的行为引发网友们的不满。

2、沈梦辰

沈梦辰在《火星情报局》中是常驻嘉宾，她也是为数不多的女主持人。但是她经常衣着暴露出场，让网友觉得她是在靠身材博出位。再加上她浮夸的主持风格，沈梦辰经常被吐槽。

3、刘嘉玲

刘嘉玲算是娱乐圈的大姐大，明星们对他都很尊敬。在《奔跑吧兄弟》的节目中的撕名牌环节，她靠不撕获得了冠军，但是网友们却觉得她倚老卖老，不尊重游戏规则。

4、江一燕

江一燕一直以文艺女神的身份自居，但是在《极限挑战》节目中，她对待搭档王迅的态度堪称冷漠，甚至不愿与其搭话。这让不少的网友认为，她在耍大牌，不接地气的行为遭到了谩骂。

5、钟楚曦

钟楚曦凭借《芳华》成功走进大众视野，不过她在《奔跑吧，兄弟》中的一些表现却让人难以接受。比如上节目嚼口香糖，抢被子眼神凶狠等，被指没礼貌。

6、周冬雨

周冬雨的真性情被很多人喜欢，但是在《极限挑战》的节目中，她过于“真性情”，对王迅极其不尊重，让人觉得是不尊重前辈。

7、乔欣

在《约吧大明星》中，嘉宾们需要体验消防员的生活，纷纷穿上了消防服。或许是为了美观，乔欣把消防服穿成了一字肩，被网友骂，不尊重消防员。确实，消防服是神圣的，并不能被如此娱乐化。

8、许晴

许晴是一位实力派演员，在不少的影视作品中都能看到她的身影。但是在《花儿与少年》的节目中，她却尽显公主病，爱撒娇，招来了很多黑粉。