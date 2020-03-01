近日赵本山的徒弟杨树林在社交网站上发布了一段视频，这是自从他老婆胖丫入狱之后，他首次更新视频。视频中的杨树林身穿黑色羽绒服，头戴着黑色棒球帽，精神状态看上去非常不错，还称自己之前是因为忘记登录密码了，而且视频里还出现了程野、柳岩、宋晓峰等人。

作为赵本山的徒弟之一，杨树林近几年算发展的十分不错。但大家对他印象最深的还是妻子胖丫因犯生产、销售假药被判有期徒刑3年的事情。虽然胖丫当初被爆出如此负面的新闻，但也能看到杨树林正慢慢走出阴影，整个人的状态也非常不错，和女儿拍视频的时候也是笑容满满的。

而说起他和妻子的认识，也是因为二人转，还没结婚之前，胖丫因为身体原因而发胖，但是杨树林并没有嫌弃她，还和她结婚。后来胖丫瘦了后又因为卖假药而入狱，之后也没有传出两个人在离婚的消息，看来杨树林也是在等着胖丫出狱一家团聚。

在妻子入狱后，杨树林变得十分低调，许久没有更新近况，只是低调的参加综艺节目或者拍戏，还参加了北京卫视的《跨界喜剧人》的节目录制，并凭借着和李念合作的《我的野蛮女友》获得总决赛亚军，也是非常有才了。除此之外，他还开了一家土特产的店，还时不时在微博里给自己的店宣传。

近日《刘老根3》正在热播，杨树林在其中饰演头发斑白的杨大喇叭。在剧里，杨大喇叭的人设也不太讨喜，喜欢吹牛又爱嚼别人舌根，可以说正如他的名字“大喇叭”一样。

赵本山的很多徒弟在出名后二婚或者与原配妻子离婚，而杨树林却没有因为妻子入狱而离婚，可见他的人品还是经得起考验的。