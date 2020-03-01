时隔十八年，赵本山和范伟带着《刘老根》第三部终于回归了。大家都知道赵本山门下的弟子众多，为了他们都有出人头地的机会，本山大叔也是费了不少的心思，像之前就通过《乡村爱情》推出了唐鉴军、王小利、刘小光、宋晓峰；而这一次，赵本山将力捧的对象，似乎转向了另外几个徒弟，像《刘老根3》里面扮演药丸子和韩世信的演员，不过这次却让另一位徒弟，饰演秤标子的张凯意外走红。

张凯是赵本山的第28位徒弟，饰演的秤杆子在龙泉沟开了一家小卖店，喜欢占小便宜，还爱扯老婆舌。在《刘老根3》中，张凯饰演的秤杆子，和小东北饰演的药丸子一样，让观众比较讨厌，有观众评论：“看到他出场，就想打他！”。

在剧里，当大辣椒带着药丸子到秤杆子商店买东西，秤杆子看到药丸子后，就觉得长得不像他爹药匣子，但像刘老根。在没有任何证据和依据情况下，就凭长得不像药匣子，就信誓旦旦向村民讲，药丸子是刘老根儿子，这种扯老婆舌行为，让观众比较讨厌。

虽然张凯饰演的只是一个小角色，但是他肢体语言和微表情的到位，尤其嚼舌根时那控制不住乱飞的小眼神，竟有赵本山老师当年的神韵，而且塑造的人物形象十分接地气。在现实生活中也有很多个“秤杆子”，而观众对他的讨厌，其实也是对他演技的认可吧。

张凯，本名张彦广，1976年9月12日出生于吉林省舒兰市。17岁初中毕业，在本村的艺人赫永久老师的引导下学习爵士鼓并组织民间演出，期间学会了吹唢呐、萨克斯、小号等乐器。19岁遇到好心的干妈二人转老艺人付胖子，在她的帮助下走进剧场伴奏。20岁向我的启蒙老师刘殿才（刘磕巴）正式学习二人转表演。

张凯22岁的时候，与美女孙小双相识并结婚，两人搭档唱二人转。孙小双本名孙玉中，比张凯要大2岁。正是因为对这份事业的喜爱，以及对赵本山恩师的敬仰，于2008年正式拜赵本山为师，成为赵本山的28号弟子，并加入辽宁民间艺术团。

张凯在赵本山的徒弟里虽然不算是出名的，但是他也出演过很多电视剧。张凯曾在电视剧《关东大先生》中扮演过杜仲；在《不是钱的事》中饰演“包经理”；在电视剧《乡村爱情变奏曲》、《樱桃》里也有出演。另外，在《欢乐喜剧人》这档综艺节目中，他也曾友情客串，给观众带来了不少欢声笑语。

如今44岁的张凯，事业家庭都让人羡慕。对这位演员，你怎么看呢？他饰演的秤杆子在你看来演技还可以吗？《刘老根3》还在热播，感兴趣的话不妨去看看。



