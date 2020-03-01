最近微博上祝贺生日的人挺多，不久前小沈阳也发了祝贺生日的微博，他写道：“祝我的那个宝，生日快乐，这是一个有意义的生日。”很平常的话但是又有点温暖。

小沈阳最近更新的一条微博：“大家猜猜那幅大作是春阳画滴，猜对者奖励什么都没有”，其实从这条微博能感受到小两口平时相处的状态很温馨，当然让我们知道了沈春阳最近在干啥了，好像在“磨练画工”。

相信很多人听到沈春阳这个名字，脑海中跳出来的应该是小沈阳。沈春阳是小沈阳的妻子，两人在19岁的时候相识，21岁的时候在美国深海补办了婚礼，22岁的时候沈春阳生下了女儿沈佳润。

沈春阳长相普通，但是她骨子里透着一股子韧劲，想要做到的事情多难都一定要把它做到。她笑起来的样子很温暖，无形中给人一种安稳踏实的感觉，可以说小沈阳能够成名离不开背后默默付出的她。

沈春阳唱二人转的时间其实比小沈阳还早，唱功和表演能力也不差，但是她将所有光环都留给小沈阳，甘愿做他背后的绿叶默默付出。她为小沈阳打造演出造型，为小沈阳配戏，为小沈阳照顾好家里琐碎的小事，让他能专心事业，两个人一路扶持走来，终于她做到了——小沈阳火了。

人红是非多这句话说的一点也不错，小沈阳火了之后就经常有传言说他与沈春阳离婚了。可是一起走过的苦日子，一起相互扶持走来的感情，怎么可能这么脆弱。相反，为了能给小沈阳更好地配戏，沈春阳很努力地追赶他的步伐，曾经为了小沈阳的电影她暴瘦了20斤。

一个人又肯努力，心性又很坚定，总是能被人发现她的好。2011年5月沈春阳出演了爱情电视剧《乡村爱情交响曲》；12月她搭档小沈阳出演了历史传奇剧《怪侠欧阳德》，饰演了一个喜欢热闹却经常出洋相的玛瑙格格，带给观众很多欢乐。

相信看过沈春阳主演的这部电视剧《樱桃》，一定被她赚足了眼泪水，她饰演的智障母亲樱桃善良质朴，还心怀大爱。不过肯定也有观众被她饰演的荷花恨得牙痒痒，沈春阳在电视剧《樱桃红》中饰演了一个恶毒的儿媳妇，这个恶毒程度可以与《还珠格格》里头的容嬷嬷平分秋色。

沈春阳演戏也不差，但她看重的并不是这些名利，她所有的目标都在小沈阳身上，一心一意为他，而小沈阳心里也记着她所有的她，他曾说这半辈子欠了她太多，就这样一直牵手下去。是啊，就要这样一直牵手下去，你们已经牵手了走过了15个春夏秋冬，未来还有很长的日子，要好好恩爱地走下去。



