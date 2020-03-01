现如今的电视剧为了展示戏中的矛盾冲突，打耳光这样的戏份绝对是难以避免的。在很多电视剧中打耳光的戏份特别多，有时候看的观众们大呼过瘾，但有时候看着就尴尬了。下面我们一起来盘点扇耳光戏最多的十部电视剧，你看过几部？

1、《甄嬛传》

充分展现人物矛盾的电视剧应该非宫斗剧莫属了，《甄嬛传》中妃子之间的较量很多，出现了很多扇耳光的戏。单单是甄嬛一个人不是被打就是打别人，演这种戏真是不容易。

2、《如懿传》

同样是宫斗剧的《如懿传》也是不落下风，剧中女人多，互相打耳光戏也很多，尤其是剧中失宠的妃子，就连宫女都敢去扇她的耳光，宫斗之激烈可想而知。

3、《宫心计》

港剧中的宫斗剧也很好看，当然少不了打耳光这样的戏份，宫心计这部剧中就有很多打耳光的戏份。似乎编剧们都喜欢用打耳光而展现女人之间的矛盾。

4、《爱情公寓》

在《爱情公寓》中，陈美嘉与吕子乔这对情侣可谓是一对欢喜冤家，陈美嘉动不动就会扇吕子乔的耳光，而且会加上一句，如来神掌。力道大的惊人。

5、《家和万事兴》

除了宫斗剧，悬浮剧应该也是打耳光戏份最多的剧种了，前几年播出的悬浮剧《家和万事兴》中有婆媳矛盾、小三插足、出轨车祸等各种悬浮的戏份。几乎每隔几集就有互撕的戏份，打耳光的戏份实在是太多了。

6、《回家的诱惑》

同样是有着狗血剧内容的《回家的诱惑》中打耳光的戏份也不少。女主角开始被各种欺负，自然少不了被打耳光，后来逆袭归来就该去打别人了。打来打去，观众们看着十分的过瘾。

7、《还珠格格》

琼瑶剧中苦情戏份较多，即便是《还珠格格》也不例外，不管是剧中的小燕子还是紫薇都没少挨打，尤其是紫薇进宫被皇后刁难的那段戏，自己打自己耳光的戏份让人心疼。

8、《夏家三千金》

《夏家三千金》中有三个女主角，这样女人多的电视剧自然少不了互撕，诸多女性角色之间打耳光的戏份真是不少。

9、《家好月圆》

港剧中展现豪门恩怨的戏份特别多，《溏心风暴》、《家好月圆》等剧都是描述豪门恩怨的戏份。打人的戏份自然是少不了的。尤其是家好月圆中打耳光的戏份尤其是多。

10、《情深深，雨蒙蒙》

琼瑶的另外一部爱情剧《情深深，雨蒙蒙》中打耳光的戏份也很多。赵薇在这部剧中可没少受委屈，总是被打。