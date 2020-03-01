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赵本山器重的帅气弟子，妻子貌美女儿可爱，如今34岁成人生赢家

(2020-03-01 09:27:11)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，赵本山的徒弟、喜剧演员文松在直播中就提到了师父借钱给他买房，还送他神秘大礼的故事。文松在直播中提到，“这是我结婚时候我师父送给我的字，特意给我写的，神秘大礼，当时我结婚，然后写完字了派那个师兄弟给我送到结婚现场，特别感动。”后来还提到自己当时买房的时候赵本山还借给他二十万。

赵本山器重的帅气弟子，妻子貌美女儿可爱，如今34岁成人生赢家

据此，文松的妻子也调侃文松借钱买房开了这个头后，师兄弟们也开始问师父借钱，文松称“师兄弟们着急用钱，师父没犹豫，”看来赵本山对徒弟确实很好，像对自己的孩子一样，在借钱方面，毫不吝啬。

赵本山器重的帅气弟子，妻子貌美女儿可爱，如今34岁成人生赢家

可以说，文松是继宋小宝之后最火的喜剧人了，也是赵本山现在最得力的弟子，赵本山也是给他提供了很多资源。如今文松不仅非常火，更是开始出演电影，开始往影视圈综艺节目发展，目前走的都是小沈阳和宋小宝之前走过的路线，成就也是非常大！

赵本山器重的帅气弟子，妻子貌美女儿可爱，如今34岁成人生赢家

说起文松与二人转的结缘，还要说起他的妻子。有一次他在演出的时候认识了一位非常漂亮的姑娘，也就是他后来的妻子刘美钰。认识后，彼此有好感。但是文松又回了南方演出。那个时候已经有在一起谈恋爱的想法，但一个在南方各个城市唱歌，一个在东北唱二人转，这么两地相隔，也见不到面儿。后来刘美钰就说让文松要不就过来跟她一起唱二人转，要不就别联系了。于是文松就开始学习二人转。

赵本山器重的帅气弟子，妻子貌美女儿可爱，如今34岁成人生赢家

一开始学习二人转也是吃了很多苦，而且也唱不好，后来成为赵本山的徒弟后，文松的人生就此发生了转折，开始接触了一些电视剧，如《收获的季节》，还和宋小宝团队参加喜剧竞演节目《欢乐喜剧人》。

赵本山器重的帅气弟子，妻子貌美女儿可爱，如今34岁成人生赢家

文松在饰演小品的时候大多都是女人，看上去各种动作和表情都非常像，可以说这一点文松还是非常厉害的，有一定的演技底子。因此很多人都觉得文松在现实生活中也是一位娘炮，其实并非如此，34岁的他在现实生活中很阳刚，而且还和妻子一起拥有了爱情的结晶，过得很幸福。

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