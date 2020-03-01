《三生三世枕上书》、《我在北京等你》、《乡村爱情12》等剧还没播完，3月份又有新剧将播出。可见，目前的收视率之争还是挺激烈的。下面我们就来盘点3月即将热播的八部电视剧，看看哪部最让人期待？

1、《无心法师3》

《无心法师3》将在3月3号播出。很多观众早就盼着能看到这部剧了。韩东君和陈瑶在前两部中都是敌对关系，两人在《无心法师3》中却有感情戏。《无心法师3》可以说是未播先火。

2、《如果岁月可回头》

近些年靳东主演了多部备受观众喜爱的都市情感剧。据报道，靳东和蒋欣主演的《如果岁月可回头》初定于3月20日播出。喜欢靳东的迷妹们又有剧可以追了。

3、《冰糖炖雪梨》

《冰糖炖雪梨》也是一部甜宠剧，吴倩和张新成在这部剧中组cp。这部剧的题材挺特别的，它聚焦的是冰上运动。这部剧也是初定在3月播出。

4、《重生》

张译、潘粤明、赵子琪等人合演的悬疑剧《重生》也是初定于3月播出。张译和潘粤明都是实力派演员，这部剧的剧情挺烧脑的。

5、《不完美的她》

周迅是实力派影后，她和赵雅芝合演科幻剧，你期待吗？惠红英等实力派演员也有参演这部剧。周迅的这部新剧有望在3月份跟观众见面。

6、《掌中之物》

《掌中之物》是一部都市警匪剧，蔡文静在这部剧中演女主角。这部剧也是根据小说改编拍摄的。《掌中之物》这部剧的主演名气不算大，但男女主角都养眼。

7、《危险的她》

最近也是有多部网剧在热播，网剧《危险的她》初定于3月播出。这部剧的剧情有悬疑的成分，也有惊悚的成分。反套路是这部剧的一大看点。

8、《手可摘星辰》

这个剧名挺诗意的。不过《手可摘星辰》聚焦的可是网络游戏领域。这也是一部青春言情剧。这部剧可能比较适合年轻观众的口味。