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他曾被赵本山力捧，却与丫蛋离婚，如今在《乡村爱情12》中打酱油

(2020-02-29 15:46:35)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

赵本山的徒弟有很多，而他们也都各自有各自的绝活，毕竟没有点特色的话也不会被赵本山收为徒弟。今天说的这一位也是赵本山的徒弟，王金龙。王金龙的功夫很多，最拿手的是手绢，顶绢、立转绢、上抛绢、平抛绢、后抛绢、飞旋绢等，这些功夫在他的手里都显得轻松自如。除了这些，唢呐、葫芦丝、巴乌、萨克斯等中西乐器他也都摆弄得有板有眼。而这些功夫他基本上都是无师自通。

他曾被赵本山力捧，却与丫蛋离婚，如今在《乡村爱情12》中打酱油

身为一名二人转演员，他与二人转的缘分也算是很深。父母也非常喜欢二人转，可惜自己对二人转的天分有限，而王金龙与他的姐姐王金凤则对二人转很有天赋。两个人一起演出的《劈山救母》赢得了不少观众的眼泪，而且当演出结束后，很多观众都冲到后台去看他们，有人抱着他不放。还有一个卖鸡蛋的老大爷，从兜里掏出来一个手绢，一层一层地打开，然后拿出5角钱给了王金龙。这是王金龙得到的第一份赏金，对他有着不凡的意义。

他曾被赵本山力捧，却与丫蛋离婚，如今在《乡村爱情12》中打酱油

在2001年的"赵本山杯"二人转大赛上，王金龙和姐姐王金凤搭档参加了比赛，比赛现场他演了一段赵本山的小品《夜深人不静》，让台下观众捧腹不止，最终他获得了"新苗奖"。第二年，他便被赵本山带到了《刘老根2》的剧组，并被赵本山收为徒弟。

他曾被赵本山力捧，却与丫蛋离婚，如今在《乡村爱情12》中打酱油

说起王金龙，很多人第一个想起的就是他与丫蛋一起组成的“夫妻CP"，当王金龙与丫蛋儿还是“一副架儿”的时候，这对“夫妻CP”的实力和互补能力非常强，算是赵本山徒弟中极具竞争力的“一对儿”。

他曾被赵本山力捧，却与丫蛋离婚，如今在《乡村爱情12》中打酱油

他和丫蛋同样都是二人转演员，两个人在舞台上的合作也是十分有默契，结婚的时候赵本山还给他们进行证婚，结婚后他们生有一个儿子，可惜两个人的感情没有走到最后。

他曾被赵本山力捧，却与丫蛋离婚，如今在《乡村爱情12》中打酱油

自从他与丫蛋离婚后就各自发展了，“单飞”的王金龙，实力和口碑明显不如以前，在热播的《乡村爱情12》中王金龙饰演一个建筑工人，明显是个打酱油的角色。不知道之后他的发展会怎么样呢？而原来喜欢他与丫蛋的”夫妻CP”的人，现在还会继续喜欢他吗？


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