春晚不仅带给大家很快乐的回忆，也带火了一些小品演员，丫蛋就是其中一个。小品《不差钱》可以说是春晚舞台上最经典优秀的小品之一了，当时丫蛋虽然只是个小角色，但她的一首《青藏高原》让观众都震惊了，小小的身体竟然蕴藏这么大的能量。

从2009年的那场春晚开始，丫蛋便被大众熟知，上过很多节目，许多卫视春晚也会邀请她，还演了电影和电视剧，比如《乡村爱情10》、《猪八戒·传说》等，还曾发行个人单曲《那条大河》，可以说是位全能的艺人了。

没有人能随随便便成功，这背后都有着不为人知的故事。丫蛋原名叫吕品，她的父亲是乐队的乐器手，母亲也是名二人转演员，丫蛋还没上小学，父母就带着她从黑龙江到铁岭。

9岁的时候就跟着剧团演出，四年级没念完就辍学了，12岁就已经登台唱二人转。那时他父亲开二人转剧场经常赔钱，所以她挣的钱都会给父亲还债，年纪轻轻就已经开始为家里的生计奔波。

当然大家更关心的还是她的感情生活，在她火的那一年，她便与赵本山的徒弟王金龙结婚，王金龙曾被大家认为是赵本山最帅的徒弟，2011年丫蛋生了一个儿子，本以为两人婚姻很顺利，后来却有两人已经离婚的传闻。2017年，丫蛋也亲自回应说两人已经分开了好几年，而且已经办理离婚手续。

离婚后，很多网友都为丫蛋打抱不平，所以对王金龙恶语相向，两人虽然已经离婚，但丫蛋还会帮王金龙说话，她表示自己虽已经和王金龙离婚，但两人还是非常好的搭档，两人离婚纯属是因为性格不合。

一个女人离婚之后还能帮这个男人说话，也真的很让人佩服，足以看出她的胸怀有多大。有实力，肯吃苦，性格也好，这应该也是赵本山为什么这么捧她的原因吧！

如今丫蛋一个人带着儿子过，虽然她已经为人母，但是可以看出她的状态越来越好，颜值也变高了。自信永远是保持美丽的最佳法宝，丫蛋永远带着乐观的态度对待生活，相信生活也不会亏待她！



