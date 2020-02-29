加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,288,139
  • 关注人气：209,212
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

赵本山力捧的女弟子，12岁开始帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

(2020-02-29 13:59:16)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

春晚不仅带给大家很快乐的回忆，也带火了一些小品演员，丫蛋就是其中一个。小品《不差钱》可以说是春晚舞台上最经典优秀的小品之一了，当时丫蛋虽然只是个小角色，但她的一首《青藏高原》让观众都震惊了，小小的身体竟然蕴藏这么大的能量。

赵本山力捧的女弟子，12岁开始帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

从2009年的那场春晚开始，丫蛋便被大众熟知，上过很多节目，许多卫视春晚也会邀请她，还演了电影和电视剧，比如《乡村爱情10》、《猪八戒·传说》等，还曾发行个人单曲《那条大河》，可以说是位全能的艺人了。

赵本山力捧的女弟子，12岁开始帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

没有人能随随便便成功，这背后都有着不为人知的故事。丫蛋原名叫吕品，她的父亲是乐队的乐器手，母亲也是名二人转演员，丫蛋还没上小学，父母就带着她从黑龙江到铁岭。

赵本山力捧的女弟子，12岁开始帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

9岁的时候就跟着剧团演出，四年级没念完就辍学了，12岁就已经登台唱二人转。那时他父亲开二人转剧场经常赔钱，所以她挣的钱都会给父亲还债，年纪轻轻就已经开始为家里的生计奔波。

赵本山力捧的女弟子，12岁开始帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

当然大家更关心的还是她的感情生活，在她火的那一年，她便与赵本山的徒弟王金龙结婚，王金龙曾被大家认为是赵本山最帅的徒弟，2011年丫蛋生了一个儿子，本以为两人婚姻很顺利，后来却有两人已经离婚的传闻。2017年，丫蛋也亲自回应说两人已经分开了好几年，而且已经办理离婚手续。

赵本山力捧的女弟子，12岁开始帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

离婚后，很多网友都为丫蛋打抱不平，所以对王金龙恶语相向，两人虽然已经离婚，但丫蛋还会帮王金龙说话，她表示自己虽已经和王金龙离婚，但两人还是非常好的搭档，两人离婚纯属是因为性格不合。

赵本山力捧的女弟子，12岁开始帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

一个女人离婚之后还能帮这个男人说话，也真的很让人佩服，足以看出她的胸怀有多大。有实力，肯吃苦，性格也好，这应该也是赵本山为什么这么捧她的原因吧！

赵本山力捧的女弟子，12岁开始帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

如今丫蛋一个人带着儿子过，虽然她已经为人母，但是可以看出她的状态越来越好，颜值也变高了。自信永远是保持美丽的最佳法宝，丫蛋永远带着乐观的态度对待生活，相信生活也不会亏待她！


喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇赵本山力捧的女弟子，12岁帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈
    后一篇 >他曾被赵本山力捧，却与丫蛋离婚，如今在《乡村爱情12》中打酱油
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有