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赵本山力捧的女弟子，12岁帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

(2020-02-29 11:16:24)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

都说女儿是父亲上辈子的情人，娱乐圈中多位男星被称为女儿奴。潘长江、贾乃亮等男星对他们的女儿都是宠爱有加。星二代进入演艺圈也是很常见的事情。不过这位星二代不一样，她的爸爸是国家一级演员，她却没进入演艺圈。这位星二代就是濮方。

赵本山力捧的女弟子，12岁帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

濮方是濮存昕的爱女，她是濮存昕的独生女。濮存昕是国内知名演员，他演过《一轮明月》、《洗澡》、《三国演义》等多部经典影视剧。濮存昕获得过华表奖最佳男演员奖等多个有分量的奖项。他是实力派男演员。

赵本山力捧的女弟子，12岁帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

濮方的妈妈宛萍很有气质，她是一位舞蹈演员。濮存昕夫妇很恩爱。濮方的气质挺好的，她长得也挺漂亮的。不过濮方却没进入演艺圈。近日，网上曝出了濮方的近照。许多网友看了照片后评论说濮方长得有些神似女星王鸥。

赵本山力捧的女弟子，12岁帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

如今34岁的濮方可是一位美女总裁呢。濮方曾出国留学，回国后她创办了两家文化公司。濮方是一位很努力的星二代，她的成功依靠她自身的努力。濮存昕夫妇很热心公益事业，濮方也是如此。很多网友用“人美心善”这个词来形容她。

赵本山力捧的女弟子，12岁帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

濮方没嫁豪门，她是在2012年结婚的。她的婚礼可以说是星光熠熠，当时蒋雯丽、宋丹丹、胡兵等明星都有来参加她的婚礼。濮方的老公谭金凯是一位滑雪运动员，濮方和他是在滑雪场相识的。

赵本山力捧的女弟子，12岁帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

濮方在2014年的时候生下一个女儿，濮存昕很疼爱这个外孙女。其实濮方老公的家境相较于濮方来说是比较一般的。不过濮存昕夫妇却不介意，他们还教导女儿女婿在生活中要彼此包容。

赵本山力捧的女弟子，12岁帮父亲还债，如今32岁却成单亲妈妈

很多网友评论说濮方真优秀，得女如此，濮存昕夫妇可真是有福气。如今濮存昕一家过得很幸福。你欣赏星二代濮方吗？


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