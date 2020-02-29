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赵本山器重的弟子，娶小7岁美女，如今46岁演《乡村爱情12》被吐槽

(2020-02-29 08:58:54)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

赵本山的多位徒弟虽然不是科班出身的演员，但他们的演技却很让人服气。《乡村爱情12》这部剧依然得到了很多观众的喜爱。《乡村爱情》中赵四这个角色让人印象深刻，刘小光依然还是在最新一部的《乡村爱情》中演赵四。

赵本山器重的弟子，娶小7岁美女演员，如今46岁婚姻很幸福

刘小光也是赵本山的徒弟，他成功地塑造了赵四这个角色。还有观众称赵四为亚洲舞王，他在象牙山村民活动广场跳舞的剧情让人印象深刻。当年赵四很爱跳舞呢，他的表情也是相当丰富。

赵本山器重的弟子，娶小7岁美女演员，如今46岁婚姻很幸福

不过这次刘小光在《乡村爱情12》中的戏份并不太多。有网友吐槽说，感觉赵四在《乡村爱情12》中没什么亮点和看点。刘小光也是一位二人转演员，他还曾在《关东大先生》这部剧中演老哑巴。

赵本山器重的弟子，娶小7岁美女演员，如今46岁婚姻很幸福

刘小光演《乡村爱情》成名后，他上过《欢乐喜剧人》等综艺节目。刘小光的老婆陈静也是一位二人转演员。据报道，陈静比刘小光小7岁。两人也曾同台表演二人转。刘小光的感情生活很有话题度。

赵本山器重的弟子，娶小7岁美女演员，如今46岁婚姻很幸福

刘小光的走红离不开赵本山的力捧，但他却因丑闻导致形象受损。卓伟团队曾曝出刘小光疑似出轨女粉丝的事情，这件事情是在2017年被曝出的。网上还曝出了刘小光与该粉丝的聊天记录。而据报道，刘小光结过两次婚。

赵本山器重的弟子，娶小7岁美女演员，如今46岁婚姻很幸福

刘小光的形象也因为绯闻而受损。其实刘小光的老婆陈静挺漂亮的。刘小光将近46岁了，但感觉生活中的他挺时尚的。刘小光还上了小s主持的综艺节目《花花万物》呢。你喜欢看《乡村爱情12》吗？

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