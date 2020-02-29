谍战剧是近些年荧屏上的宠儿，因为谍战剧剧情烧脑，让人欲罢不能。当然谍战剧拍的多了，自然是良莠不齐，质量有高有低。但中国电视剧荧屏上的确是诞生过很多尊重观众智商的经典谍战剧，可以说是让人百看不厌，赶紧来盘点一下那些经典的谍战剧，你看过哪几部呢？

1、《暗算》

中国电视剧市场上开始流行谍战剧应该是从《暗算》这部剧开始的，这部剧中的人物个性鲜明，故事跌涨起伏，这部剧开启了中国谍战剧流行的先河，自此大量的谍战剧开始拍摄、播出。

2、《潜伏》

潜伏绝对是中国谍战剧中的一个高峰，除了烧脑的内容，剧中党派之间的斗争已经以及独特的人物性格都是看点，配角们各个精彩，一起打造出了一部好戏。

3、《黎明之前》

《黎明之前》这部剧中老戏骨云集，不仅剧情跌宕起伏，剧中人物矛盾的挣扎以及心理战等手段的应用都被刻画的十分到位，所以整部剧显得极为尊重观众们的智商。

4、《悬崖》

悬崖集结了张嘉译、小宋佳这样的实力派，不仅演员表演精彩，整部剧中弥漫着的那种悲怆之感令人心动，另外这部剧的服化道很是给力，给这部剧添了不少分。

5、《红色》

《红色》是一部很特殊的谍战剧，在谍战剧中竟然融入了破案、爱情等诸多因素，还有一位智商开挂的男主。可能就是因为如此独树一帜，这部剧才成为一部受不少人认可的经典。

6、《北平无战事》

要讲到老戏骨云集的谍战剧，那非北平无战事莫属，这部剧中的各个角色都塑造的十分丰满，史诗格局的故事，大气磅礴的背景，精良的制作，无一例外的告诉观众们这是一部好剧。

7、《伪装者》

前些年大火的伪装者也是一部不错的谍战剧，不仅剧情烧脑，人物设置更是复杂，谍战人员身份复杂，故事反转不断，这样的谍战剧才好看。

8、《面具》

相比于其他谍战剧展现地下工作者心路历程，面具这部谍战剧倒是独树一帜，连对于复杂、扭曲的人性进行了展示，在那样一个压迫的环境下人性是怎样爆发的，这是最大的看点之一。

9、《永不消逝的电波》

这是根据经典电影改编而来的电视剧，描述的是一位孤胆特工的英勇事迹，从抗日战争到解放战争，很多隐藏在地下的工者尚未见到新中国的曙光便牺牲了，这才是这部剧真正让人有感触的地方。

10、《风筝》