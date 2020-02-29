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2020年02月29日

(2020-02-29 08:45:54)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

迪丽热巴和高伟光主演的古装剧《三生三世枕上书》正在热播，这部剧有些甜，也有些虐。迪丽热巴除了演女主角白凤九，还要阿兰若。近日，微博上出现了“心疼阿兰若”这样一个热搜词。我们一起来看看影视剧中让人心疼的美女角色还有哪些？

2020年02月29日

1、阿兰若

凤九活泼可爱，阿兰若则是一位刚烈的女子。阿兰若和沉晔的恋情看哭了很多观众。阿兰若战死，她和沉晔之间从未表明过心迹，她到死都不知道沉晔深爱着她。阿兰若的一身真的很惨。

2020年02月29日

2、苏明玉

很多网友评论说《都挺好》中的苏明玉也很可怜。苏明玉在一个重男轻女的家庭长大，从小到大，她得到的关爱少得可怜。好在苏明玉很坚强，许多网友都说心疼她。

2020年02月29日

3、龙葵

刘诗诗在《仙剑奇侠剑三》中演的龙葵这个角色也很让人心疼。龙葵两次为铸剑而亡，她的结局也很让人惋惜。龙葵这个角色给很多观众留下了深刻印象。

2020年02月29日

4、如懿

周迅在《如懿传》中展现了她精湛的演技。女主角如懿下线的时候，很多观众都说心疼如懿。《如懿传》杀青的时候，或许是因为入戏太深吧，霍建华曾表示感觉对不起如懿。

2020年02月29日

5、樊胜美

要说蒋欣演过的经典角色，那樊胜美这个角色肯定榜上有名啊！樊胜美被原生家庭压榨得快要喘不过气。曾有网友吐槽说，樊胜美的妈妈简直就是吸血鬼。樊胜美真的让人心疼。

2020年02月29日

6、于曼丽

《伪装者》中的于曼丽也很让人心疼。宋轶演的于曼丽温婉动人。于曼丽爱明台，可惜明台不爱她。最后于曼丽在执行任务的时候牺牲了。

2020年02月29日

7、宋运萍

《大江大河》中的宋运萍是一位好姐姐，好老婆。可惜剧中她难产而死。童瑶演活了原著中的宋运萍这个角色。宋运萍漂亮聪慧，她下线的时候，观众们表示很难受。

2020年02月29日

8、小枫

《东宫》中的小枫也很惨，剧中她自刎的时候，很多观众都哭了。小枫和心上人之间隔着血海深仇，这样的她如何能拥有幸福。

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