《刘老根3》这部剧的话题度挺高的，有网友说看《刘老根3》这部剧，是冲着情怀去看的。《刘老根3》开播后，剧中的一些角色却被许多网友吐槽。下面我们一起来看看《刘老根3》中最让人讨厌的八大角色，哪个角色让你觉得烦呢？你最想吐槽哪个角色？

1、药丸子

网上很多网友在吐槽小东北演的药丸子这个角色。有网友吐槽药丸子好高骛远，也有网友吐槽他有王子病，不懂得体恤母亲。小东北的演技很好，不过药丸子这个角色却不太讨喜。

2、大胖

贺美玲在剧中演二柱子的媳妇大胖。一些网友吐槽说，大胖是个杠精，爱吃醋。大胖的性格比较火爆。不过贺美玲的演技真的很让人服气。

3、周二牤

周二牤这个角色也不太讨喜。观众吐槽他太小气，妒贤嫉能，怕下属升得比自己快。观众吐槽他太过注重个人利益，没有积极去促进山庄的发展。

4、韩世信

红孩在剧中演龙泉山庄总经理韩世信。有网友吐槽说挺烦这个角色的。还有观众吐槽说红孩的演技给人感觉有点浮夸。

5、秤杆子

有网友吐槽说秤杆子不仅爱占小便宜，而且还很八卦。还有观众吐槽说，秤杆子比药丸子还烦人，这个角色令人讨厌。

6、小茹

刘美在剧中演大胖的女儿小茹。剧中小茹恋上了丁老师，还带着比她大很多的老丁回去见家长了。有网友吐槽说，感觉有点辣眼睛。

7、丁老师

程红在剧中演丁老师。戏外程红是梁红的老公。或许是为了角色需要吧，程红在剧中的造型比较显老。有网友吐槽说，看到老丁和小茹在一起感觉很别扭。

8、刘珊珊

美女演员唐艺兮在剧中演刘老根的孙女珊珊。有些观众吐槽说，珊珊是个“恋爱脑”女孩，感觉她轻信了男友韩世信，成了个傻白甜。