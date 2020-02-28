本山传媒旗下的多位演员都凭借《乡村爱情12》这部剧人气大涨。《乡村爱情》系列剧中隐藏了多对真夫妻，比如赵海燕和闫光明。其实《乡村爱情》中王云的扮演者和王技术员的扮演者也是一对夫妻。

葛珊珊还是在《乡村爱情12》中演王云。她和她老公历小峰都是赵本山的徒弟。据报道，当年葛珊珊和历小峰是因为二人转结缘的。更有意思的是历小峰夫妇是在结婚纪念日那天拜师的。历小峰夫妇也曾同台表演。

很多网友觉得历小峰和葛珊珊都能参演《乡村爱情》说明赵本山还是挺器重两人的。历小峰比葛珊珊大6岁，他还曾参演《樱桃》。虽然不是专业演员，但历小峰的演技也还是不错的。葛珊珊在《乡村爱情》中的演技也是备受肯定。

相较于历小峰，葛珊珊演过的影视剧作品更多一些。历小峰和葛珊珊有一个女儿，两人都很爱这个女儿。两人的女儿逐渐长大了。从网上曝光的近照来看，葛珊珊和她女儿长得很像，母女看上去像是一对姐妹花。

葛珊珊在《乡村爱情》中的造型挺土的，但戏外她给人感觉是越来越美了。生活中的她更为时尚。葛珊珊蛮喜欢唱歌的。而历小峰似乎喜欢旅游，他时常在微博发外出游玩的照片。看历小峰的微博，感觉他的生活挺丰富多彩的。

不过葛珊珊和历小峰很久没有通过微博秀恩爱了。或许是两人许久没同框了吧，网上还出现在关于两人疑似感情有变的传言。如今43岁的历小峰依然很帅。希望历小峰一家的生活可以过得幸福美满。