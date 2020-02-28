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《乡村爱情12》中的实力女演员，嫁大2岁老公，如今46岁婚姻幸福

(2020-02-28 15:21:01)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

宋小宝在小品中的一句台词：“海燕啊，你可长点心吧！”至今仍令人难忘，但每每提到这句金句的时候，我们往往想到的不仅仅是宋小宝，还有宋小宝话语中的主角赵海燕。

《乡村爱情12》中的实力女演员，嫁大2岁老公，如今46岁婚姻幸福

近几年，随着宋小宝的爆红，赵海燕也成了春晚舞台上的常客。不仅如此，她更是成为了继高秀敏、宋丹丹后，本山大叔的又一个小品搭档，这也是本山大叔首次与徒弟做搭档。

《乡村爱情12》中的实力女演员，嫁大2岁老公，如今46岁婚姻幸福

在舞台上，为了给师父本山大叔配戏，赵海燕经常以“老太太”形象示人，但生活中，她却一次次凭借时尚穿搭惊艳众人。与赵本山合作的小品《相亲》里面，海燕饰演的是赵本山的老伴，平日里是师父的人现在却成了自己的“老伴”，想想也知道赵海燕的压力有多大了。凭借着赵海燕的辛苦与努力，《相亲》受到了观众前所未有的支持，也将赵海燕的事业推上了一个新的高度。

《乡村爱情12》中的实力女演员，嫁大2岁老公，如今46岁婚姻幸福

她虽然在舞台上的扮相比较老相，但是她也就才46岁，而且她现实生活中的丈夫也是位二人转演员，也在《乡村爱情》里出过场，那就是48岁的闫光明。虽然闫光明和赵海燕一起出演过《乡村爱情》，但是两个人在剧里的身份还是差一辈的，没想到这一对现实居然是夫妻吧。

《乡村爱情12》中的实力女演员，嫁大2岁老公，如今46岁婚姻幸福

闫光明对赵海燕更是呵护备至，关爱有加，两人结婚多年也从未有过桃色绯闻，一直恩爱如初令人羡慕不已，是圈中公认的模范夫妻之一。海燕的儿子如今也有20多岁了，五官轮廓长得非常的清秀帅气。

《乡村爱情12》中的实力女演员，嫁大2岁老公，如今46岁婚姻幸福

如今赵海燕在小品、影视领域也都算有所成就，在本山大叔的女徒弟中，她的进步着实令人难以挑剔。丈夫憨厚儿子帅气，可以说是人生赢家了。


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