大家都知道2月28日是女明星Angelababy的生日，一般来说女明星过生日，网友们都会在第一时间看看有哪些明星第一时间送上生日祝福，当然，Angelababy也不例外。Angelababy的生日一到，在零点第一时间送上祝福的是自己的老公黄晓明。黄晓明在零点准时发出：“媳妇儿，生日快乐”的微博。老公第一时间为老婆送生日祝福原本是一件很甜蜜，被大家羡慕的事情。但这条生日祝福却收获了不少网友们的冷嘲热讽。

黄晓明为媳妇儿送生日祝福的微博很快上了热搜，但是很多网友却留言说这热搜上的实在是尴尬，还有人说他们明明已经离婚，还假装秀恩爱欺骗网友。Angelababy与黄晓明自从公开恋情之后就成为圈内秀恩爱的典范，无论是微博上还是现实中合体的时候，他们的恩爱处处秀不停。结婚之后秀恩爱就更加频繁了。

但是这两年他们似乎是低调了不少，秀恩爱的频率明显是下降了，而网上关于他们的离婚的传言一直都在盛传。有传言说他们其实早就已经离婚了，只是一直没有对外公布而已。因为他们在娱乐圈中的利益是捆绑在一起的，即便是离婚也不敢轻易对外公布。

黄晓明与Angelababy很可能就如当初杨幂与刘恺威一样，无论离婚的谣言怎样满天飞他们就是不承认，直到时机成熟才对外公布。

所以黄晓明这次送生日祝福让不少网友觉得有些虚假，在很多人看来这对夫妻已经离婚了，还在网上秀恩爱，明摆着是欺骗网友。不过人家小夫妻究竟是想低调处理婚姻生活还是真的离婚了，外界都未可知，还是坐等官宣吧，该送生日祝福的还是送祝福吧。