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《刘老根3》中的美女，嫁给大3岁赵本山弟子，如今35岁婚姻很幸福

(2020-02-28 09:32:14)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

目前，由本山传媒出品的两部作品《乡村爱情12》和《刘老根3》正在火热更新中，因为都是同一个传媒公司出品的，所以里面很多演员都出演了这两部戏。像赵本山在《刘老根3》中扮演的是“男一号”刘老根，同时也在《乡村爱情12》中出演“王大拿”，而张小飞分别在两部剧中扮演“二柱子”和“宋富贵”，而今天要说的演员是姜洋洋。

《刘老根3》中的美女，嫁给大3岁赵本山弟子，如今35岁婚姻很幸福

说起姜洋洋，喜欢看《乡村爱情》系列的观众们就会知道她，她曾扮演过“严冬冬”一角。这个角色是镇中心小学的老师，在戏里喜欢校长皮长山，两人之间还曾传过绯闻，可皮校长是有家庭的，妻子是谢广坤的女儿谢兰，当时这几个人的对手戏还给观众们留下了深刻的印象。

《刘老根3》中的美女，嫁给大3岁赵本山弟子，如今35岁婚姻很幸福

而她在《刘老根3》里面也有出演，但是形象与之前的大有不同。身材苗条皮肤白皙，打扮和妆容也十分精致时髦，和之前出演的“严冬冬”一角简直是大有不同，想必很多观众第一眼都没认出来吧。

《刘老根3》中的美女，嫁给大3岁赵本山弟子，如今35岁婚姻很幸福

而这次在《刘老根3》里面出演的是反面主角，扮演的是韩世信表哥的相好。她和韩世信的表哥在一直在想方设法从珊珊那将山庄的钱挪走，用他们的话说就是“投资”，实则是诈骗。

《刘老根3》中的美女，嫁给大3岁赵本山弟子，如今35岁婚姻很幸福

其实除了参演《乡村爱情》之外，还曾扮演过《乡村名流》中的“吴晴”，《不是钱的事》中的“黄凤英”,只不过都是一些小角色。进入本山传媒的时候，姜洋洋也才18岁。

《刘老根3》中的美女，嫁给大3岁赵本山弟子，如今35岁婚姻很幸福

在2011年结婚生子后，把更多的时间放在了家庭上，平时拍戏和演出都相对比较少了。她的老公姜海军是赵本山的19号弟子，姜海军比姜洋洋大3岁，唱功一流，嗓子响亮。曾在《乡村爱情》系列剧中饰演“吴迪”。

《刘老根3》中的美女，嫁给大3岁赵本山弟子，如今35岁婚姻很幸福

随着直播和短视频平台的兴起，才艺出众的她在直播行业火了起来，不知道这次会不会趁着出演《刘老根3》来回归拍戏呢？


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