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盘点近期在微博上狂秀厨艺的八大女星，看看谁最接地气？

(2020-02-28 08:04:55)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

美女做美食，才是真正的秀色可餐！这段时间，不少女星闲在家无事可干，纷纷在微博上晒出了自己的厨艺，引起了网友的热议。下面我们就一起来盘点近期在微博上狂秀厨艺的八大女星，看看谁最接地气？

盘点近期在微博上狂秀厨艺的八大女星，看看谁最接地气？

1、林心如

2月10日，林心如在微博晒出一张鲍鱼干贝粥的图片，大秀自己的厨艺。在配文中，林心如不仅自夸练就的新技能，同时还透露女儿并不喜欢红萝卜和洋葱。看得出来，林心如颇具巧厨娘的潜质，霍建华父女俩可以说有福了。

盘点近期在微博上狂秀厨艺的八大女星，看看谁最接地气？

2、邓家佳

作为一个川妹子，邓家佳对家乡的美食十分热爱，宅在家的这几天，邓家佳分享了多道私房菜，而且都是肉量十足的硬菜。邓家佳在分享之余还不忘自夸自己是“做饭小天才”，不过从照片来看，邓家佳似乎的确配得上这个称号！

盘点近期在微博上狂秀厨艺的八大女星，看看谁最接地气？

3、张馨予

张馨予也get到了自己喜欢吃的美味小零食。她分享的方便面照片，让人一下子就能联想到夜市，让人回忆起那份令人怀念的烟火气。可以看出，张馨予也是一个耐心十足的小吃货了！

盘点近期在微博上狂秀厨艺的八大女星，看看谁最接地气？

4、宣璐

宣璐get了煎包技能，煎包吃起来非常美味，但是做起来并没有那么容易。从照片来看，一手端着自己劳动果实的宣璐，满脸写满了骄傲和小幸福。除了美食，网友们还注意到宣璐的居家装扮，丸子头和碎花围裙搭配起来元气满满，小仙女果然穿什么都好看！

盘点近期在微博上狂秀厨艺的八大女星，看看谁最接地气？

5、白鹿

去年凭着《招摇》红了一把的白鹿，其实也是一个小吃货。经常会在微博晒吃照，而这次，宅在家期间，白鹿也晒出了她的午饭，看上去还十分可口呢。

盘点近期在微博上狂秀厨艺的八大女星，看看谁最接地气？

6、杨幂

近日，杨幂晒出了她自制的花胶奶冻。杨幂还曾晒出过她煲的汤。有网友评论说，感觉杨幂宅在家无聊，化身为美厨娘了。

盘点近期在微博上狂秀厨艺的八大女星，看看谁最接地气？

7、张天爱

张天爱近期可是迅速发展，一连拿下好几部电视剧资源的她，此次难得有机会在家休息。而对于她而言，当厨是最好的休闲方式了，她在微博晒出的照片也是看上去很可口了。

盘点近期在微博上狂秀厨艺的八大女星，看看谁最接地气？

8、林允

林允自称平平无奇厨艺小天才，但晒出来的照片，小编可不觉得平平无奇。这咕嘟咕嘟还冒着泡的红烧肉，色泽实在诱人，卖相可是相当不错了。


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