说起宋小宝，那可以说是很多人都知道他的名字，要说娱乐圈这几年“最红”的喜剧演员，那非宋小宝不可，很多综艺节目都能看到他的身影，可以说宋小宝是红的无处不在，别看宋小宝颜值是赵本山徒弟中最不起眼的，个子矮小、皮肤黝黑，但他的才华却是最出众的，就连小沈阳都不如他，当年师傅赵本山就是看中他的才华，才把他从一名二人转演员培养成家喻户晓的大明星。

19岁那年，有二人转团体下乡演出，爱凑热闹的宋小宝看着舞台上的二人转演员唱得好，他也跑上去边唱边扭，结果被二人转演员焦小龙看中，成了他的徒弟，也渐渐小有名气，而后认识赵本山，成为了赵本山的徒弟，正式进入本山传媒。

到了本山传媒，赵本山立即让他演《关东大先生》里的一个小偷儿。但真正让宋小宝成名的还是黑龙江卫视的《本山快乐营》，当时刘小光因为其他演出要离开一段时间，宋小宝正好顶了这个空缺参演，从此逐渐被大家记住。

兔年辽视春晚上，赵本山携宋小宝、赵海燕出演了小品《相亲》，结果这部爆笑的小品成全了宋小宝，进入本山传媒四年的宋小宝终于有机会在舞台上完整地展现了一把自己的搞笑魅力，并且与次年与赵海燕再度合作《相亲2》。

宋小宝也出演过几部电视剧，像和黄圣依一起出演的《第22条婚规》、与沈春阳搭档主演《男人四十要出嫁》，之后更是上了很多次春晚来出演小品，其搞笑的风格让他深受观众的喜爱。

不过别看宋小宝长相平凡，他能够赢得那么多人的喜爱说明他还是有才华的，而且在感情方面也是一个赢家。妻子美艳动人，与宋小宝也是因为二人转而认识的，两个人在一起十分恩爱。

结婚后，他们还生了一对龙凤胎，而且孩子长得十分可爱，不得不说宋小宝在事业和感情方面都是双丰收啊。