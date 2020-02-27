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盘点《刘老根3》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

(2020-02-27 13:37:03)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

《刘老根3》这部剧的剧情可以说是渐入佳境，不过范伟还没出现，观众们期待看到他回归。总体来说，《刘老根3》中的大部分演员的演技还是在线的。下面我们来看看《刘老根3》中演技获赞的八大演员，你最喜欢哪位呢？

盘点《刘老根3》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

1、闫学晶

闫学晶还是在《刘老根3》中演山杏。很多观众评论说，闫学晶的演技太好了，说哭就哭。她的表演很让人入戏。你觉得呢？

盘点《刘老根3》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

2、赵本山

赵本山还是演刘老根。看了电视剧后，很多网友感叹说刘老根也老了。不过赵本山的表演给人感觉很自然，他的演技还是在线的。

盘点《刘老根3》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

3、贺美玲

贺美玲的演技也是备受好评，她在剧中演大胖。大胖耿直泼辣，她被网友为称为龙泉山庄的杠精。戏外贺美玲是张小飞的老婆。

盘点《刘老根3》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

4、李静

李静是国家一级演员，她在《刘老根3》中还是演大辣椒。李静的戏份并不多，不过她演的村妇角色很形象，很生动。

盘点《刘老根3》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

5、唐艺兮

唐艺兮在剧中演刘老根的孙女珊珊。剧中珊珊可以说是一位傲娇小公主了。不过唐艺昕把这个角色演绎得很好，很讨人喜欢。

盘点《刘老根3》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

6、小东北

小东北也是赵本山的徒弟，他在剧中演药丸子。这个角色被很多网友吐槽，比如观众吐槽药丸子有王子病等等，不过这也说明小东北把角色塑造得很成功。

盘点《刘老根3》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

7、韩佳佟

韩佳佟在剧中的戏份并不多，她演的是王秘书。但她却凭借气质和演技获得了关注。韩佳佟的表演给人感觉也是很自然，没有刻意的表演痕迹。

盘点《刘老根3》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

8、李戈

李戈也是通过出演《刘老根3》成名。她在剧中演保姆小琴。小琴善良又懂事，这个角色挺讨喜的。这也说明李戈演得好。

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