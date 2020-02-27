大家都知道《乡村爱情》系列剧中隐藏了多对真夫妻。有几对夫妻还同时参演了《乡村爱情12》，王小虎夫妇就是如此。王小虎在《乡村爱情12》中演李大国，而他的老婆张可在剧中演张娜。两人戏外是夫妻，可戏内两人却没组cp。

李大国挺有福气的，剧中李秋歌爱他，香秀也曾爱过他。李秋歌和香秀的扮演者都是美女。戏外其实王小虎也是人生赢家，他比张可大7岁，两人也是本山传媒的模范夫妻。王小虎夫妇都是赵本山的徒弟。张可长得很漂亮，她可是赵本山知名的美女徒弟。

王小虎还演过《老兵》、《爹妈满院》等电视剧。张可还演过《樱桃红》等电视剧。赵本山挺器重王小虎夫妇的。王小虎和张可是在结婚12年后才补办婚礼的。王小虎夫妇结婚多年，一直很恩爱。王小虎是很有责任感的男人。

王小虎今日的成功离不开他自己的努力和师傅赵本山的栽培。王小虎夫妇有一个儿子。很多网友看了王小虎的全家福后评论说，王小虎的儿子挺帅的。还有网友说感觉王小虎的儿子有点神似王俊凯呢。王小虎的儿子的颜值真的挺高的。

近日，王小虎也有发微博为白衣天使们点赞。王小虎有时也会秀秀恩爱，晒晒他和张可的合照。如今45岁的王小虎虽然没有宋小宝、小沈阳等人红，但他过得很幸福。你喜欢王小虎夫妇吗？

你最近有在追《乡村爱情12》吗？你觉得王小虎演的李大国会和前妻香秀复合吗？希望王小虎夫妇能给观众带来更多好看的影视剧作品。