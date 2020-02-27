一部受欢迎的电视剧或者电影，需要很多因素在一起融合，才能最后形成优秀的作品。取景地就是电视剧中的重要因素，符合电视剧主题的地点，符合人物时代的风景，才能让观众更加有代入感！下面给大家盘点电视剧中经常出现的八大取景地，看看哪里最美？

1、厦门

最经典的《一起来看流星雨》，当年可是火遍大江南北，试问有哪个学生不想考到艾利斯顿商学院呢？其实这部剧的取景地是在厦门大学！现在厦门大学也是厦门的热门景点之一。

2、贵州

《陈情令》的取景地是在贵州，风景如画，很是优雅有韵味。陈情女孩们可以去都匀或者螺丝壳打卡哦！

3、青岛

青岛二中分校就是陪伴了大家青春的振华中学！很多剧的取景地都选择了青岛，因为青岛的风景真的很不错，而且风格多样，周边也有很多有关电视剧的打卡小店哦。

4、苏州

如诗如画的苏州就是《亲爱的热爱的》取景地之一。古色古韵的苏州同里古镇，就是韩商言给佟年唱歌的地方哦！快叫上对象一起去吧！

5、苏黎世

被大雪装扮过的苏黎世真的是银装素裹，的苏黎世正是《遇见王沥川》的取景地。两个人相依相偎，看着洁白的雪景，似乎暗示着二人感情的纯洁无暇。

6、普者黑

云南普者黑的风景不用我多说，真的是美如画！现在正在热播的《三生三世枕上书》就是在云南取的景。很多镜头不是特效，而是真实就是那么美！

7、西安

古城西安是易烊千玺出演的《长安十二时辰》的取景地。不得不说，晚上长安的夜景真的会让人仿佛置身于唐朝，流连忘返。

8、香格里拉

云南香格里拉，一个充满纯粹诗意的地方，没有很多的污染和嘈杂的城市声音。《一场遇见爱情的旅行》就在香格里拉取景，遇见香格里拉，邂逅爱情！