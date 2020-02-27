范伟回归《刘老根3》，很多观众为此惊喜不已。遗憾的是高秀敏已经去世了，她无法再演丁香了。高秀敏、范伟和赵本山曾被称为铁三角。三人曾上央视春晚合演小品。高秀敏生前是一位性格开朗的人，很多观众都很想念她。

不过高秀敏的外甥女王红梅有参演《刘老根3》。高秀敏是王红梅的姨妈，当年是高秀敏带王红梅进入演艺圈的。王红梅曾叫王洪梅，她曾在高秀敏主演的家庭喜剧《夜深人不静》中演老丫。她还演过《一乡之长》等影视剧。

《刘老根》这部剧也是王红梅的成名作，她在《刘老根》第一部和第二部中演丁小满。剧中丁小满嫁给了刘老根的儿子二奎，也就是说王红梅在剧中演赵本山的儿媳妇。这次她还是在《刘老根3》中演小满。

戏外王红梅和闫学晶可是好姐妹。王红梅还和闫学晶合演过《刘家媳妇》、《豆腐西施杨七巧》等电视剧。虽然王红梅的知名度没有闫学晶的知名度高，但她的演技还是不错的。因为角色的缘故，还曾有网友称王红梅为乡村坏女人。

年轻时的王红梅很美很瘦，她也曾被称为《刘老根》中的颜值担当。但有网友吐槽说，近些年王红梅有些发福了，看《刘老根3》感觉她发福了不少呢。许多网友都很关心她的情感状况。网上有人说王红梅隐婚了，有传言说她的老公是导演王成权。

不过王红梅没有回应过这些传言。王红梅上节目中很少谈及情感状况，也许她想保护个人隐私吧！因此她的婚姻状况像是谜一样。不过45岁的她过得挺幸福的。你喜欢王红梅吗？