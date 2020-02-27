加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,172,934
  • 关注人气：209,208
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点近期宅在家做运动的八大美女明星，你最羡慕谁的身材？

(2020-02-27 08:23:31)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

每逢佳节胖三斤，今年大家都延长了假期的时间。因为管不住嘴，迈不开腿，身上的肥肉可以说是只增不减。再不运动运动，身材真的要变形啦！很多女明星在家也在坚持做运动，下面就带大家一起向这些女星们学习一下宅在家是如何运动的吧！看看谁的身材最让人羡慕？

盘点近期宅在家做运动的八大美女明星，你最羡慕谁的身材？

1、袁姗姗

袁姗姗有“马甲线女王”的称号，她可以说是一位非常励志的明星了，用自己的行动改变了别人对她的看法。这个假期，她在视频中教大家如何减肥的动作，动作简单好做，还用上了自己的小狗和妈妈的擀面杖，是非常实用的运动方法了。

盘点近期宅在家做运动的八大美女明星，你最羡慕谁的身材？

2、关晓彤

关晓彤的身材本来就很好，可以说是天生的好身材，真的是不运动也很瘦。她在视频中教大家运动用到了很多辅助工具，花样百出，像不像正在减肥的你们呢，弄了好多辅助的器材，却只用了几次。

盘点近期宅在家做运动的八大美女明星，你最羡慕谁的身材？

3、张天爱

张天爱的身材可以说是无敌了，她更是一位非常自律的女艺人，宅在家的时候也不忘运动，她也在视频中向大家展示了她做运动的过程，还告诉大家如何更好的锻炼腹肌，小技能赶紧学起来吧！

盘点近期宅在家做运动的八大美女明星，你最羡慕谁的身材？

4、邓紫棋

最近网上很流行一种平板支撑接力，伴随音乐节奏，胳膊切换的速度也越来越快，众多明星也参与挑战，邓紫棋也不例外，别看她身材小小的，做起这个平板支撑也是不少费力呢！

盘点近期宅在家做运动的八大美女明星，你最羡慕谁的身材？

5、金晨

金晨的身材比例是真的好，她平时也很喜欢健身。在家的时候她分享自己在家做饭护肤和健身的视频，可以看出她素颜状态也很好，而且会教大家一些简单的动作，让仪态变得越来越好！

盘点近期宅在家做运动的八大美女明星，你最羡慕谁的身材？

6、杨采钰

杨采钰可以说是自带文艺气息的女星，非常耐看，她的长相用一个词来形容那就是“岁月静好”，有种旧时光美人的感觉。她也非常自律，经常发自己健身的图，看这身材比例，真的太令人羡慕了！

盘点近期宅在家做运动的八大美女明星，你最羡慕谁的身材？

7、徐冬冬

众所周知，徐冬冬的身材非常好，甚至可以用性感来形容，最近在家期间，她还直播教网友如何养出好身材，其中一个办法是洗衣液健身，真的很接地气了！

盘点近期宅在家做运动的八大美女明星，你最羡慕谁的身材？

8、刘亦菲

好看的人还那么努力，刘亦菲的身材简直太让人羡慕了，她在微博上晒出了自己的腹肌，没错，就是腹肌！“神仙姐姐”的称号真不是白来的，现在的你是不是还在翘着二郎腿刷手机，看完这篇文章大家就运动起来吧！

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点《乡村爱情12》中最让人讨厌的八大角色，看看都有谁？
    后一篇 >高秀敏外甥女，隐婚生一子很幸福，如今45岁演《刘老根3》被吐槽
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有