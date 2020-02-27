每逢佳节胖三斤，今年大家都延长了假期的时间。因为管不住嘴，迈不开腿，身上的肥肉可以说是只增不减。再不运动运动，身材真的要变形啦！很多女明星在家也在坚持做运动，下面就带大家一起向这些女星们学习一下宅在家是如何运动的吧！看看谁的身材最让人羡慕？

1、袁姗姗

袁姗姗有“马甲线女王”的称号，她可以说是一位非常励志的明星了，用自己的行动改变了别人对她的看法。这个假期，她在视频中教大家如何减肥的动作，动作简单好做，还用上了自己的小狗和妈妈的擀面杖，是非常实用的运动方法了。

2、关晓彤

关晓彤的身材本来就很好，可以说是天生的好身材，真的是不运动也很瘦。她在视频中教大家运动用到了很多辅助工具，花样百出，像不像正在减肥的你们呢，弄了好多辅助的器材，却只用了几次。

3、张天爱

张天爱的身材可以说是无敌了，她更是一位非常自律的女艺人，宅在家的时候也不忘运动，她也在视频中向大家展示了她做运动的过程，还告诉大家如何更好的锻炼腹肌，小技能赶紧学起来吧！

4、邓紫棋

最近网上很流行一种平板支撑接力，伴随音乐节奏，胳膊切换的速度也越来越快，众多明星也参与挑战，邓紫棋也不例外，别看她身材小小的，做起这个平板支撑也是不少费力呢！

5、金晨

金晨的身材比例是真的好，她平时也很喜欢健身。在家的时候她分享自己在家做饭护肤和健身的视频，可以看出她素颜状态也很好，而且会教大家一些简单的动作，让仪态变得越来越好！

6、杨采钰

杨采钰可以说是自带文艺气息的女星，非常耐看，她的长相用一个词来形容那就是“岁月静好”，有种旧时光美人的感觉。她也非常自律，经常发自己健身的图，看这身材比例，真的太令人羡慕了！

7、徐冬冬

众所周知，徐冬冬的身材非常好，甚至可以用性感来形容，最近在家期间，她还直播教网友如何养出好身材，其中一个办法是洗衣液健身，真的很接地气了！

8、刘亦菲

好看的人还那么努力，刘亦菲的身材简直太让人羡慕了，她在微博上晒出了自己的腹肌，没错，就是腹肌！“神仙姐姐”的称号真不是白来的，现在的你是不是还在翘着二郎腿刷手机，看完这篇文章大家就运动起来吧！