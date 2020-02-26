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盘点《乡村爱情12》中最让人讨厌的八大角色，看看都有谁？

(2020-02-26 16:04:08)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

　　每部电视剧里总会有令人讨厌的角色，而更不论经典的《乡村爱情12》了。而也正是这些经典的角色塑造，造就了这部电视剧的与众不同。下面就来带大家盘点下《乡村爱情12》中最让人讨厌的八大角色，看看都有谁？

　　盘点《乡村爱情12》中最让人讨厌的八大角色，看看都有谁？

　　1、谢广坤

　　象牙山首富，象牙山最能搞事情的，象牙山心机最深的，象牙山最能装的。不是有一句说假如你爹是谢广坤，假如你老公公是谢广坤。由此可见此人是多么恐怖、不过话又说回来，没有谢广坤，乡村爱情会少很多乐趣。

　　盘点《乡村爱情12》中最让人讨厌的八大角色，看看都有谁？

　　2、谢永强

　　有躺着赚钱的，有站着赚钱的。谢永强是坐着赚钱，第九季的时候整个都是坐在轮椅上，台词也没有。后来就算腿好了，还是没什么台词。整天就是爹咋了爹咋了，实在是看着心烦。

　　盘点《乡村爱情12》中最让人讨厌的八大角色，看看都有谁？

　　3、宋富贵

　　典型的势利小人。看宋晓峰有本事了就一口一个峰呀，看宋晓峰落魄了，拎着扫把赶出家门。送他个电瓶车屁颠屁颠的。关键是智商也不够，总是让谢广坤给利用。

　　盘点《乡村爱情12》中最让人讨厌的八大角色，看看都有谁？

　　4、付成

　　象牙山最高人，隐藏富二代，武林绝学“飒”的创始人，象牙山第一自恋的人，头衔很多。天天想当然，总觉得自己很优秀，觉得苏玉红喜欢他，觉得小李老师喜欢他。典型的傻大个。

　　盘点《乡村爱情12》中最让人讨厌的八大角色，看看都有谁？

　　5、刘一水

　　刘一水和前妻谢小梅以及杜小双之间的感情纠葛也是看点十足。有网友甚至吐槽说感觉刘一水很渣，完全不顾重家庭，是一个很不称职的老公。

　　盘点《乡村爱情12》中最让人讨厌的八大角色，看看都有谁？

　　6、王老七

　　谢永强在剧中是王老七的女婿。所以自然而然，可以看到很多王老七批谢永强的剧情，然而，却在有些地方，不少观众提出异议，说他太过刻薄了，不喜欢他。

　　盘点《乡村爱情12》中最让人讨厌的八大角色，看看都有谁？

　　7、谢大脚

　　之前戏份还是挺不错的，但是到了第十一季就天天装疯卖傻的，天天想她家长贵。很多观众说一到她的戏份都是快进的，一秒钟都不看的。她的戏份完全可以删除的，浪费钱。

　　盘点《乡村爱情12》中最让人讨厌的八大角色，看看都有谁？

　　beauty由赵本山的女儿饰演。球球在剧中饰演的是一个海归成功女士形象，时不时爱说两句英语。却也因此被人讨厌，说她不分场合卖弄，实则腹中没有什么墨水。

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